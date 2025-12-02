Kármán András az Indexen megjelent állítólagos tiszás adótervekről: Se tartalmi, se formai hasonlóság a valósággal

Adó- és költségvetés-politikai mélyelemzés helyett csupán néhány gondolat, amelyek feketén-fehéren megmutatják az újabb koholmány komolytalanságát – írja Facebook-posztjában Kármán András, a Tisza gazdaságpolitikusa, volt NGM-államtitkár arról, hogy az Index ismét a Tisza állítólagos gazdasági terveiről ír, közzétéve egy állítólag a birtokába jutott dokumentumot.

Kármán András Fotó: Németh Dániel/444

Kármán többek között arra hívja fel a figyelmet, hogy az Indexnek és a lap legújabb cikkére hivatkozó kormányzati szereplőknek „ezek szerint fogalmuk sincs, hogy egy konvergenciaprogram – akárki is készítse – 4 (és nem 9) évre készül”. Azt is írja, hogy bár a párt költségvetési és adózási munkacsoportja foglalkozik ilyen témákkal, de nem készít konvergenciaprogramot. Helyette, ahogy írja, „minden erővel azon dolgozik, hogy kilépjen a korábbi szocialista–liberális és a jelenlegi autokrata kormányok egyértelműen hibás gazdaságpolitikai megközelítéseiből”.

Kármán megjegyzi azt is, hogy a legfrissebb Index-cikkben megemlítetteknek egyike sem volt soha a munkacsoport tagja vagy szakértője. A fentiek alapján, valamint felidézve azt, hogy a kormánypropagandává silányított lap „korábbi, a mostanira kísértetiesen hasonlító hazugsága után” már helyreigazításokra kötelezett a bíróság egyes propagandatermékeket, azt írja (jelezve azt is, hogy a lap által közölt dokumentumot vélhetően AI-val íratták):

„Semmilyen tartalmi és formai hasonlóság nincs az Index groteszkje és a TISZA javaslatai között.”

Kármán felhívja a figyelmet arra, hogy „egyetlen, a valótlanságot terjesztő propaganda­termék sem volt eddig olyan bátor, hogy a TISZA-t kérdezze élő egyenes adásban a valóságról”, illetve szóvá teszi Orbán Viktor felelősségét is. Róla azt írja: „miniszterelnökhöz méltatlan módon asszisztál a hazugság-propagandához”.