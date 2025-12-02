Kínában újra megadóztatják az óvszereket

Több mint 30 év után Kínában megszűnik az óvszerek áfamentessége, mert a hatóságok aggódnak az elöregedés és a munkerőhiány miatt, és egy új törvény a születésszám növelését célozza. A fogamzásgátlókra januártól 13 százalékos általános forgalmi adó vonatkozik majd, ami éles szakítást jelent a korábbi iránnyal, hiszen Kína évtizedeken át a szigorú családtervezési politika részeként a születések korlátozását támogatta.

Fotó: CHASSENET/BSIP via AFP

Kínában a születési ráta évtizedek óta folyamatosan csökken, amit felgyorsított az 1979 és 2015 között érvényben lévő egykepolitika: 2024-ben ezer főre átlagosan 6,77 születés jutott. A kínai állam a fogamzásgátlás és a sterilizálás széles körű alkalmazását szorgalmazta, attól tartva, hogy a korlátozott erőforrások nem tudnak lépést tartani a növekvő születésszámokkal. A Világbank adatai szerint Kína termékenységi rátája 2023-ban 1 volt, ami alig fele a 2,1-es reprodukciós szintnek, amely a népesség fenntartásához szükséges. (Euronews)