„Megdöbbentő állapotba kerültem lelkileg, ezt látta a kutyám is, meg a macskám is” – a tiszás Gajdos László a fideszes támadáshullámról

„Nekem semmit nem mondott a polgármester úr, hogy bármi problémája lenne azzal, hogy bejelentett a Tisza jelöltként, úgyhogy ma is bementem dolgozni” – mondta a Klubrádiónak adott interjúban Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, akit a hétvégén az ellenzéki párt „közfelkiáltással” választott meg nyíregyházi képviselőjelöltnek. Mióta képviselőjelölt, a fideszes politikusok és propagandájuk teli torokból támadja őt, a kormánypárt helyi szervezete már szombaton lemondásra szólította fel, majd a fideszes megyei lap hétfőn gerinctelen puhatestűhöz hasonlította őt. Ezután Magyar Péter petíciót indított érte – ezt a párt közleménye szerint több mint kétszázezren írták alá –, és bocsánatkérést vár az ügyben Orbán Viktortól is.

Gajdos László a Tisza szombati rendezvényén, Nyíregyházán Fotó: Németh Dániel/444

Az ellene irányuló támadásokról Gajdos azt mondta: „Ez egy véletlen baleset, amit egy meggondolatlan, Fidesz-irodában dolgozó követett el valamiért. Mert nem gondolhatja senki komolyan, hogy a XXI. században, Közép-Európában, demokráciában, szabad választáson nem indulhat el csak olyan, aki fideszes, mert hogyha elindul, akkor el kell, hogy hagyja az állását, vagy oda a több évtizedes szakmai reputációja”. Arról is beszélt, hogy az elmúlt harminc évből 15-15-öt dolgozott MSZP-s és fideszes városvezetéssel, „és soha nem volt egy ellenszavazat sem állatparkos előterjesztésre (…) bíztak bennem, mindenki bízott bennem, és örültek a munkámnak a nyíregyháziak is”.

„Azért én egy pillanat alatt megdöbbentő állapotba kerültem lelkileg, mert én nem tudtam, hogy egy nap alatt ilyenek történhetnek, és elég nagy volt bennem a feszültség” – ismerte be. Majd azt is elmondta, hogyan kezelte ezt: „ezt látta a kutyám is, meg a macskám is. És amikor lefeküdtem az egyik, a kutya mellém feküdt, a macska meg a mellemre ült, dorombolt, a kutyát simogattam, és nem kellett egy marék Xanax, meg semmi egyéb”.