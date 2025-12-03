Egy Curtisről szóló dokumentumfilm gyártására szavazott meg támogatást a Nemzeti Filmintézet

A Nemzeti Filmintézet Televíziós Döntőbizottsága 120 millió forint támogatást szavazott meg a CURTIS - A legismertebb senki című dokumentumfilm gyártására.

A közlemény szerint „a Béres László, azaz Jimy J. Hollywood rendezésében készülő karaktervezérelt alkotás Magyarország egyik legmegosztóbb rap-előadójának útját dolgozza fel, a hírnév és a személyes küzdelmek határmezsgyéjén keresztül mesél egy generáció egyik legismertebb arcáról”.

Sőt, mi több: „A film a hírnév mögötti embert mutatja meg: a függőséggel, veszteségekkel és önazonosság-kereséssel vívott küzdelmet, miközben végigköveti Curtis felemelkedésének és mélypontjainak állomásait. A történet egy intim, valós eseményeken alapuló portré, amely egyszerre szól a siker árnyékáról és az újrakezdés lehetőségéről.”

A Jimy J. Hollywood néven rendező Béres László a közlemény szövege szerint „régóta és közelről ismeri” a Curtis néven működő Széki Attilát. A filmet a tervek szerint 2026 első felében forgatják majd, és a Curtis Story Production gyártásában készül, bemutatója a tervek szerint 2026 harmadik negyedévében lesz. A film alapjául a rendező és Eszes-Istenes Viktor és Baksa Roxána producerek közös fejlesztésű forgatókönyve szolgál.