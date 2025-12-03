Két éve nem volt ilyen erős a forint az euróval szemben

Szerda reggel erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – írja az MTI, a Telex pedig arra emlékeztet, hogy a forint két éve, vagyis 2023 decembere óta nem volt ilyen erős az euróval szemben.

Az euró 7 órakor 380,63 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 380,82 forintnál. A dollár jegyzése 328,23 forintról 326,93 forintra gyengült, a svájci franké pedig 408,07 forintról 407,68 forintra süllyedt. Az euró 1,1644 dollárra erősödött a kedd esti 1,1596 dollárról.