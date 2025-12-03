Közkonyhákon terjedt a hasmenéses járvány a XIII. kerületi ovisok között

November 6-án közel hatszázan fertőződtek meg a hányást és hasmenést okozó norovírussal a XIII. kerületben – írja az esetről szóló vizsgálatot készítő Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdai közleményében.

A vizsgálat alapján a fertőzés a közétkeztetésen keresztül terjedt, ahova nyers élelmiszerrel kerülhetett be. „A járvány során 19 tálalókonyha volt érintett, és összesen 594 fő betegedett meg, köztük 541 óvodás és 53 intézményi dolgozó.”

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

„A feltárt konyhai és személyi higiéniai hiányosságok, a főzőkonyha laboratóriumi vizsgálatokkal is igazolt szennyezettsége hozzájárulhattak a vírus terjedéséhez” – írják. A hatóságok egy konyhát felfüggesztettek, és csak akkor engedik újranyitni, ha alaposan kitakarították, lefertőtlenítették, az étkeztetési folyamatokat ellenőrizték, a dolgozók pedig részt vettek egy higiéniai oktatáson.

A betegség leggyakoribb tünetei „a hasmenés, hányás, hasi görcs, láz, fejfájás és levertség voltak. Minden beteg rövid időn belül teljesen felépült”. A betegek jellemzően néhány napon belül felépültek.