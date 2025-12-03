Reagált az apa, akinek Takács Péter bazmegolva válaszolt

„Nem azért döntöttem így, mert tiszás lennék, vagy csalódott fideszes lennék, vagy MSZP-s vagy DK-s vagy jobbikos, én nem vagyok semmilyen politikai pártnak a szimpatizánsa, mint ahogy a Takács Péter állítja. Én egy random ember vagyok, aki elvitte a gyerekét egy kórházba”
– ezt mondta az apa, akinek Takács Péter azt válaszolta:
„Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat.”
Az egészségügyi államtitkárt a férfi azután kereste meg egy Facebook-üzenetben, hogy azt tapasztalta a János kórház ügyeletén, ahova a gyerekével érkezett, hogy nincs fűtés és sok helyen világítás sem. A bazmegelve válaszoló Takács bár később elnézést kért a stílusáért, az őt megkereső apát „tiszás trollnak” nevezte. Erre reagálta a fentieket az RTL megkeresésére az apa.
Olvasónk, András péntek este ügyeletre vitte a gyerekét, ahol télikabátba öltözött orvosokat talált, mert nem volt fűtés. Úgy felhúzta magát, hogy ráírt az egészségügyi államtitkárra. Takács Péter bazmegolva válaszolt.
Üzenetei tartalmi részét viszont továbbra is vállalja az egészségügyi államtitkár.