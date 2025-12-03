Reagált az apa, akinek Takács Péter bazmegolva válaszolt

„Nem azért döntöttem így, mert tiszás lennék, vagy csalódott fideszes lennék, vagy MSZP-s vagy DK-s vagy jobbikos, én nem vagyok semmilyen politikai pártnak a szimpatizánsa, mint ahogy a Takács Péter állítja. Én egy random ember vagyok, aki elvitte a gyerekét egy kórházba”

– ezt mondta az apa, akinek Takács Péter azt válaszolta:

„Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat.”

Az egészségügyi államtitkárt a férfi azután kereste meg egy Facebook-üzenetben, hogy azt tapasztalta a János kórház ügyeletén, ahova a gyerekével érkezett, hogy nincs fűtés és sok helyen világítás sem. A bazmegelve válaszoló Takács bár később elnézést kért a stílusáért, az őt megkereső apát „tiszás trollnak” nevezte. Erre reagálta a fentieket az RTL megkeresésére az apa.