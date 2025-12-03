Szándékosan gázolta halálra áldozatát, mert azt hitte, korábban vele veszett össze

Nem véletlenül, hanem szándékosan gázolt halálra tavaly nyáron egy kerékpárost az a 48 éves férfi, aki jelenleg más bűncselekmény miatt jogerős szabadságvesztését tölti, írja a Rendészeti Államtitkárság.

A rendőrség a baleset után hat nappal, egy kukoricásba rejtve találta meg az összetört autót, a sofőrt 2024 augusztusában fogták el. Először csak közúti baleset okozása vétsége, segítségnyújtás elmulasztása, valamint jármű önkényes elvétele bűntette szerepelt a gyanúsításban. Ám azóta kiderült, nem véletlen balesetről volt szó.

Fotó: Rendészeti Államtitkárság

„Kiderült, F. Roland aznap este összeveszett egy idős férfivel, a vita hevében megölését is kilátásba helyezte. Dühében elkötött egy autót, nekiindult, útközben pedig észrevett egy kerékpárost. Azt hitte, korábbi vitapartnere biciklizik a sötétben, ezért beváltotta korábbi fenyegetését: megtorlásként 60-70 km/h sebességgel, fékezés nélkül, hátulról, szándékosan nekiütközött kocsijával, majd sorsára hagyta áldozatát. A biciklis férfi a helyszínen meghalt, az ártatlan áldozatnak semmi köze nem volt a veszekedéshez, a sofőr összetévesztette haragosával” – áll a közleményben.

F. Rolandot most emberöléssel gyanúsították meg, vallomást nem tett.