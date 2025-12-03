Tigrishez riasztotta a készenléti rendőrség a fővárosi állatkertet

Szerda reggel a fővárosi állatkert egy Facebook-posztban arról számolt be, hogy egy tigrishez riasztotta őket a Készenléti Rendőrség. Az állatkert akkor még csak annyit közölt, hogy a tigriskölyök egészséges, genetikai vizsgálata pedig folyamatban van, többet azonban nem árulhattak el.

Azóta viszont a rendészeti államtitkárság is beszámolt az esetről, így már tudni lehet, hogy a tigriskölyök „egy tiszafüredi házban, egy kábítószeres nyomozás részeként tartott rendőrségi akció közben »nyávogott« rá” a rendőrökre.

Azt írják, hogy „a különösen veszélyes csúcsragadozó-kezdemény” miatt később a KR NNI speciális, környezeti bűnözés elleni nyomozói érkeztek ki a helyszínre. Az ott elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás, illetve veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás.

A 9 kilós tigriskölyök csak ideiglenesen került a budapesti állatkertbe, végleges otthonáról később döntenek.