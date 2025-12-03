Trump hulladéknak nevezte a szomáliai bevándorlókat, akiket nem akar látni az Egyesült Államokban

Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Házban tartott kabinetülés után a szokásosnál is durvábban támadta az afrikaiakat. Ezúttal a szomáli származásúakra tett rasszista megjegyzéseket, akiket „hulladéknak” (garbage) nevezett, és kijelentette, hogy nem akarja őket az Egyesült Államokban – írja a New York Times.

Trump a migráció témájánál élesen támadta a szomáli bevándorlókat, akikről azt mondta, hogy „csak panaszkodnak, és semmit sem csinálnak”, és hogy Szomália alig nevezhető országnak. „Amikor a pokolból jönnek, és csak panaszkodnak, csak nyafognak, nem akarjuk őket az országunkban. Menjenek vissza oda, ahonnan jöttek, és tegyék jobbá azt a helyet” – jelentette ki az elnök, majd hozzátette: „Szomália büdös, és nem akarjuk őket az országunkban.”

A szomáli származású Ilhan Omar képviselőnőt, aki menekültként érkezett az Egyesült Államokba, és már 25 éve amerikai állampolgár, Trump szintén „hulladéknak" nevezte. „Ő hulladék. A barátai is mind hulladékok. Ezek az emberek nem dolgoznak. Nem olyanok, akik azt mondják: ‘Gyerünk, tegyük naggyá ezt a helyet!’” – folytatta az elnök

Xenofób kirohanását támogatva JD Vance alelnök is határozottan a táblára csapott, A kijelentések közvetlenül azután hangzottak el, hogy az amerikai bevándorlási hatóság (ICE) új műveletet indított a Minneapolis–St. Paul térségében, kifejezetten szomáli származásúak ellen.