Egy 2,8 milliárdos programból osztják a kismotorokat a fideszesek a bölcsikben

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Közérdekű adatigénylésre sem árulta el a Kulturális és Innovációs minisztérium, hogy pontosan mennyit költ az állam a fideszesek által osztott kismotorokra, és kiktől szerzik be azokat – írja az Átlátszó.

Annyi választ kaptak, hogy „közel 55 ezer gyermekhez jutnak el az eszközök”, és a szerződés fent van az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. A lap egy dokumentumot talált, egy 2,8 milliárdos keretszerződést Balásy Gyula cégeivel.

A megállapodás a „»Családbarát Magyarország országos programsorozat és kommunikációs kampány 2026« komplex kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak ellátása a Családokért Felelős Államtitkárság részére” néven fut.

Ahogy azt korábban megírtuk, Koncz Zsófia államtitkár felhívására osztják fideszes politikusok a vidéki bölcsődékben a kismotorokat, amit fel is matricáztak. Ugyan a főváros hivatalosan nem érintett, de Diószegi-Horváth Nóra kollégánk talált egy felmatricázott kismotort egy újlipótvárosi játszótéren is.

POLITIKA kim fidesz nyuszimotor Koncz Zsófia
Kapcsolódó cikkek

Az állam megveszi, a fideszes jelöltek átadják a nyuszimotorokat a vidéki bölcsődéseknek

Műanyag járgányokat osztogat az állam a legkisebbeknek országszerte. A helyi fideszeseknek hálálkodhatnak érte. A nyuszimotorok szimbolizálják a kisgyermekek mindennapjait.

Haszán Zoltán, Ács Berta
POLITIKA

Kikerülni se lehet: Újlipótban is feltűnt egy családbarát nyuszimotor

Ez az, amit elvileg vidéki bölcsikben osztogatnak a fideszes politikusok.

Diószegi-Horváth Nóra
ÉLET