Kormányzati kitüntetést kapott, és máig vezető pozícióban van az a Szőlő utcai nevelőnő, akire terhelő vallomást tett egy fiú

A mai napig vezető pozícióban dolgozik a Szőlő utcai javítóintézetben az a nevelőnő, aki egy egykori intézetis fiú vallomása szerint tudott arról, hogy az intézet igazgatója, Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolja őt. A fiú arról beszélt, hogy miután három éve szólt a nevelőnőnek erről, ő átadta ezt Juhásznak, majd annyi történt, hogy a fiút megverte két másik gyerek, miközben nevelők ezt végignézték.

A fiú az esetről Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció elnökének beszélt egy videóban, és a HVG cikke alapján ugyanezt mondta az ügyészségnek is. A videóban szó szerint azt mondta:

„Én már nem akartam (szexuális kapcsolatban lenni az igazgatóval - a szerk.), és ezt jeleztem az egyik nevelőnő felé. Utána ő lement az igazgatóhoz, és szólt neki, hogy jelzett egy ilyet egy gyerek. Utána más éjszakásunk lett, két rendésznő. Ez a két rendészhölgy két másik gyerekkel aznap este megveretett engem.”

A szóban forgó nevelőnőt forrásaink korábban az igazgató egyik legközelebbi bizalmasaként írták le nekünk, akit súlyos mulasztásai és szakmai hiányosságai ellenére Juhász újra és újra megerősített a pozíciójában. És nem csak ő.

A nevelőnőt 2022-ben a Szociális Munka Napja alkalmából Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Pro Caritate díjjal tüntette ki.