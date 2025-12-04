Kormányzati kitüntetést kapott, és máig vezető pozícióban van az a Szőlő utcai nevelőnő, akire terhelő vallomást tett egy fiú

A mai napig vezető pozícióban dolgozik a Szőlő utcai javítóintézetben az a nevelőnő, aki egy egykori intézetis fiú vallomása szerint tudott arról, hogy az intézet igazgatója, Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolja őt. A fiú arról beszélt, hogy miután három éve szólt a nevelőnőnek erről, ő átadta ezt Juhásznak, majd annyi történt, hogy a fiút megverte két másik gyerek, miközben nevelők ezt végignézték.
A fiú az esetről Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció elnökének beszélt egy videóban, és a HVG cikke alapján ugyanezt mondta az ügyészségnek is. A videóban szó szerint azt mondta:
„Én már nem akartam (szexuális kapcsolatban lenni az igazgatóval - a szerk.), és ezt jeleztem az egyik nevelőnő felé. Utána ő lement az igazgatóhoz, és szólt neki, hogy jelzett egy ilyet egy gyerek. Utána más éjszakásunk lett, két rendésznő. Ez a két rendészhölgy két másik gyerekkel aznap este megveretett engem.”
A szóban forgó nevelőnőt forrásaink korábban az igazgató egyik legközelebbi bizalmasaként írták le nekünk, akit súlyos mulasztásai és szakmai hiányosságai ellenére Juhász újra és újra megerősített a pozíciójában. És nem csak ő.
A nevelőnőt 2022-ben a Szociális Munka Napja alkalmából Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Pro Caritate díjjal tüntette ki.
Dobrev Klára interjút készített a Szőlő utcai intézet igazgatójának áldozatával, aki intézetisként a hónapokon át tartó nemi erőszaktevések idején kiskorú volt.
Ajándékokkal, ígéretekkel, fenyegetéssel vette rá őket a szexre. Új tanúvallomások születtek Juhász Péter Pál ügyében.
Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.
Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.