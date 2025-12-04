Látott valaki karón tarvarjút? És Budapesten?

Néhány napja megszökött a Fővárosi Állat- és Növénykertből egy tarvarjú, az állatkert veszettül keresi, legutóbb Budán látták.

Ezekből az íbiszfélék közé tartozó, veszélyeztetett madarakból egy meglehetősen népes, 38 egyedből álló kolónia él az állatkert egyik röpdéjében, ahol a közönség is bemehet a madarak közé. A napokban két madár kijutott ebből a röpdéből, az egyiket a röpdén kívül, de még az állatkert területén csíptek nyakon a gondozók, de a másik elrepült.

Azóta rendszeresek az észlelések, látták már a XI. kerületi Nádorkert és a XII. kerületi Németvölgy környékén is. Sajnos a madár befogása nem egyszerű, altatópuska vagy fúvócső ez esetben nem használható. Ha a csapatból konkrét egyedeket akarnak megfogni, például azért, hogy másik állatkertbe vigyék őket, csalétekkel és csapdával szokták megoldani a feladatot. A szökött madár viszont nem biztos, hogy elég sokáig marad ehhez ugyanazon a környéken.

A tarvarjú az emberre teljesen veszélytelen, és nem is idegen a hazai faunától, hiszen a középkorban Európa számos országában előfordult, Herman Ottó adatai szerint egykor még a Kárpát-medencében is őshonos lehetett. Az állatkertben kikelt tarvarjak közül korábban már több tucatot engedtek vissza sikeresen a természetbe ausztriai és spanyolországi visszatelepítési programokban. (De ilyenkor az önálló életre szoktatás fokozatos, a szökevényt inkább visszavinnék a többi tarvarjú közé.)

Ha valaki találkozna a madárral, értesítse az állatkert szakembereit a +36308779081 telefonszámon.