Oroszországban blokkolták a Snapchatet és a FaceTime-ot

Az orosz médiahatóság blokkolta a Snapchat mobilalkalmazást és az Apple videóhívás-alkalmazását, a FaceTime-ot.

A hatóság mindkét alkalmazás blokkolását azzal magyarázta, hogy a bűnüldöző szervek szerint a szolgáltatásokat terrorista tevékenységek szervezésére és lebonyolítására, bűnőzők toborzására, valamint csalások és más bűncselekmények elkövetésére használják az országban.

Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto

A médiahatóság augusztusban a WhatsAppon és a Telegramon lebonyolított hívásokat blokkolta. Akkor azzal indokolták a döntést, hogy a két üzenetküldő alkalmazást csalásra, zsarolásra és az orosz állampolgárok terrorista tevékenységekre való csábítására használják. (via Meduza)