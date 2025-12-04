Unortodox államosítás: a Tiborcz István hoteljeiből ellopott vécépapírt a Péterfy utcai kórházba vitte a kutyapártos politikus

„A NER kirabolja az országot. A Kutyapárt visszalopja nektek!” címmel készített videót Sándor Balázs, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) ajkai önkormányzati képviselője.

Sándor Balázs a felvételen Tiborcz István érdekeltségébe tartozó hotelekből lopott vécépapírt, hogy aztán a Péterfy Sándor utcai kórházba szállítsa a gurigákat. A kutyapártos politikus

a Tiborcz által 2025 szeptemberében megvásárolt Marriott Hotelből,

a Tiborcz által 2023 novemberében megnyitott Dorothea Hotelből,

a 2021 júniusában Tiborcz érdekeltségébe került D8 Hotelből,

és a Tiborcz által 2022 decemberében megnyitott Verno House-ból lopott vécépapírt.

Sándor Balázs az összegyűjtött vécépapírt a videó végén busszal utazva vitte el a Péterfy Sándor utcai kórházba. A vécépapírokat az egyik első emeleti férfi vécében helyezte el, ahol egyébként éppen nem volt vécépapír.