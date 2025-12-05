Az ukránok lezárták a nyomozást Sebestyén József halála ügyében

Bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást az ukrán ügyészség Sebestyén József halála ügyében – írta a 24.hu-nak a Kárpátaljai Megyei Főügyészség. „A nyomozás során megállapították, hogy Sebestyén kórházi kezelés alatt állt, és azt is vizsgálták, hogy megfelelő kezelésben részesült, és nem merült fel mulasztás az orvosi személyzet részéről” – tették hozzá.

Ahogy azt korábban megírtuk: a július elején elhunyt Sebestyén József ügyére a magyar kormány villámsebességgel kezdett kampányt építeni. Az első hazai sajtóhírek arról szóltak, hogy a férfit erőszakkal vitték el az ukrán toborzók, és a testvére szerint azért halt meg, mert közben vasdorongokkal megverték (a kormánykommunikáció szerint agyonverték kényszersorozás során). A verés után a történet szerint kiképzés közben összeomlott, ezért kórházba vitték, ahol a családnak még azt mondták, hogy minden rendben lesz vele, majd átszállították a beregszászi pszichiátriára, ahol meghalt.

Sebestyén József az egyik nyilvánosságra került videóban

Az ukrán verzió igencsak eltérő képet fest fel. Eszerint Sebestyént - miután az orvosi vizsgálaton megfelelt - június 14-én „törvényesen mozgósították Ukrajna Fegyveres Erőibe”, majd másnap, 15-én el is kezdték a kiképzését. Három nappal később, 18-án a férfi a közlemény szerint megszökött, vagyis „önkényesen, fegyver nélkül elhagyta a katonai egységet”, amit jegyzőkönyvben is rögzítettek. A szöveg szerint hat nappal ezután, június 24-én Sebestyén saját maga ment be a Beregszászi Központi Körzeti Kórház sürgősségi osztályára, ahol „akut stresszreakciót diagnosztizáltak nála”, majd emiatt fekvőbeteg-ellátásra a Beregszászi Regionális Pszichiátriai Gondozóintézetbe szállították. A hadsereg közleménye szerint „a fekvőbeteg orvosi nyilvántartás szerint a vizsgálat során nem találtak testi sérüléseket”. A férfi két héttel később, július 6-án halt meg. „Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat következtetése megerősíti, hogy a 2025.07.06-án bekövetkezett halál oka tüdőembólia volt, erőszakra utaló testi sérülésekre utaló jelek nélkül.”

Augusztus közepén derült ki egy, a Magyar Nemzet a „birtokába került” hatósági dokumentum alapján, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda emberölés bűntettének gyanújával indított nyomozást Sebestyén József halálával összefüggésben.

A 24.hu most azt írja, ezt a nyomozást nem befolyásolja az, hogy az ukrán hatóságok már lezárták a saját eljárásukat. A lap érdeklődésére a Legfőbb Ügyészség azt válaszolta: „Az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz, ami felderítési szakban van, gyanúsítotti kihallgatás még nem történt.” A rendőrség adatvédelmi okokra hivatkozva megtagadta az információközlést.

A 24.hu a Kárpátaljai Megyei Főügyészségtől azt a tájékoztatást kapta: