Az ukrán ombudsman szerint nem voltak erőszakra utaló sérülés jelei Sebestyén József testén

A Sebestyén József halálának ügyében vizsgálatot kezdeményező ukrán ombudsmani hivatal az alábbi tájékoztatást adta a Szabad Erópa kérdéseire, valószínűsíthetően a hadseregtől kapott tájékoztatás alapján:

„Az Ukrán Védelmi Minisztérium által a biztos kérésére szolgáltatott tájékoztatás szerint az 1979-ben született Joszipovics Sebesten ukrán állampolgárt (SEBESZTEN JOSZIP – az ukrán állampolgár külföldi utazásra jogosító útlevelének átírása szerint) 2025 júniusában az Ungvári Járási Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ mozgósítása során behívták katonai szolgálatra, és az Ukrán Fegyveres Erők (a továbbiakban: AFU) egyik katonai egységéhez küldték további szolgálatra.

2025. június 18-án Josip Sebesten, az AFU katonája (a továbbiakban: Katona) engedély nélkül elhagyta a katonai egységet anélkül, hogy bárkit is tájékoztatott volna a cselekmény okairól és indokairól.

A rendelkezésre álló információk szerint 2025. június 24-én az említett katona személyesen megjelent a Beregszász Központi Kerületi Kórház sürgősségi osztályán, ahol fekvőbeteg-kezelésre került.

A nyújtott orvosi segítség ellenére 2025. július 6-án az igazságügyi orvosszakértői intézet megállapította a katona betegségben bekövetkezett halálát. Megállapították, hogy Josip Sebesten halálának okai nem álltak összefüggésben jogellenes cselekmények elkövetésével vagy katonai műveletekből eredő sérülésekkel.”

Levelét Jurij Kovbasa azzal folytatta, hogy „a Védelmi Minisztérium szerint a vizsgálat eredményei cáfolják Josip Sebesten ukrán állampolgár jogainak bármilyen megsértését a mozgósítás és a katonai szolgálatra való behívás, illetve a hadseregi egységnél (AFU) teljesített tényleges katonai szolgálata során.” A törvényszéki orvosszakértői vizsgálat kapcsán azt írja, „a katona halálának oka betegség volt, erőszakra utaló testi sérülés jelei nem mutatkoztak.”

A levél alapján az ombudsman információkat kért a hadseregtől és az orvosszakértőtől, arról viszont nem ír, hogy megkérdezte volna a családtagokat és foglalkozott volna azzal az időszakkal, ami Sebestyén alakulatától való távozása és a kórházban való felbukkanása között történt. Az nem derül ki a válaszból, hogy a halál mikor következett be, csak annyi, hogy július 6-án vizsgálta meg a holttestet a szakértő, így akár két hét is eltelhetett a kórházba kerülés és az orvosszakértői vizsgálat között.

Túlkapások

A Szabad Európa azt írja, Dmitro Lubinecet, Ukrajna emberi jogi biztosát rengetegen keresték már meg a hadkiegészítő parancsnokságok túlkapásai miatt, és ő ezeket már többször kifogásolta is jelentéseiben. Az ukrán parlament nemzetbiztonsági és védelmi bizottságának vezetője is megengedhetetlennek nevezte a mozgósítási „buszifikációt” (amikor kényszerrel, rajtaütésszerűen gyűjtik be a férfiakat).

Sebestyén József halála

A július elején elhunyt Sebestyén József ügyére a kormány villámsebességgel kezdett kampányt építeni, bár a mai napig nem tudjuk, biztosan, mi történt vele. Az első hazai sajtóhírek arról szóltak, hogy a férfit erőszakkal vitték el az ukrán toborzók és a testvére szerint azért halt meg, mert közben vasdorongokkal megverték (a kormánykommunikáció szerint agyonverték kényszersorozás során). A verés után a történet szerint kiképzés közben összeomlott, ezért kórházba vitték, ahol a családnak még azt mondták, hogy minden rendben lesz vele, majd átszállították a beregszászi pszichiátriára, ahol meghalt.

Sebestyén József az egyik nyilvánosságra került videóban

Az ukrán verzió igencsak eltérő képet fest fel. Eszerint Sebestyént - miután az orvosi vizsgálaton megfelelt - június 14-én „törvényesen mozgósították Ukrajna Fegyveres Erőibe”, majd másnap, 15-én el is kezdték a kiképzését. Három nappal később, 18-án a férfi a közlemény szerint megszökött, vagyis „önkényesen, fegyver nélkül elhagyta a katonai egységet”, amit jegyzőkönyvben is rögzítettek. A szöveg szerint hat nappal ezután, június 24-én Sebestyén saját maga ment be a Beregszászi Központi Körzeti Kórház sürgősségi osztályára, ahol „akut stresszreakciót diagnosztizáltak nála”, majd emiatt fekvőbeteg-ellátásra a Beregszászi Regionális Pszichiátriai Gondozóintézetbe szállították. A hadsereg közleménye szerint „a fekvőbeteg orvosi nyilvántartás szerint a vizsgálat során nem találtak testi sérüléseket”. A férfi két héttel később, július 6-án halt meg. „Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat következtetése megerősíti, hogy a 2025.07.06-án bekövetkezett halál oka tüdőembólia volt, erőszakra utaló testi sérülésekre utaló jelek nélkül.”

Nyomozás emberölés bűntette miatt

Nem csak Ukrajnában vizsgálódnak Sebestyén halála ügyében. Augusztus 13-án emberölés bűntettének gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda az ügyben. A Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője a nyomozással kapcsolatban elmondta, egy magánszemély által a rendőrségen tett feljelentés szerint ismeretlen ukrán toborzók Ukrajna területén, az ukrán hadseregbe történő toborzás és kiképzés során, tisztázatlan körülmények között bántalmaztak egy magyar nemzetiségű férfit, aki – feltehetően a bántalmazás következtében – 2025. július 6-án elhunyt.

Az ügyészség szerint Sebestyén sérelmére és nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett cselekmény a magyar törvények szerint büntetendő. Ezért Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el, amelyet a rendőrség folytat le, míg a bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történhet az ügyészség szerint.

(via Szabad Európa)