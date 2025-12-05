21 Kutatóközpont: Kicsit többen számítanak Fidesz-győzelemre, mint a Tiszáéra

A közvélemény nagyjából fele-fele arányban látja esélyesebbnek a jövő évi választásokon a Fideszt és a Tisza Pártot: 35 százalék szerint a Fidesz, 33 százalék szerint a Tisza fog nyerni 2026 áprilisában a 21 Kutatóközpont frissen publikált felmérése szerint. Ez lényegében ugyanaz az arány, mint egy hónappal korábban, októberben, vagyis a várakozások alig mozdultak el.

Ami azt is jelenti, hogy a várakozásokban jobban áll a kormánypárt, mint ahányan szavaznának rá: ugyanebben a felmérésben ugyanis a Tisza négy százalékponttal vezetett, ennek ellenére számítanak egy kicsivel többen a Fidesz győzelmére. Szintén figyelemre méltó, hogy az emberek a saját választókerületükben, vagyis a szűkebb környezetükben még inkább a Fideszt látják esélyesnek: ott 36 százalék várja a kormánypárt győzelmét, és csak 28 a Tiszáét.

Ezek a várakozások érezhetően nem mindig reálisak, a pártszimpátia gyakran felülírja a tényleges esélyeket.

„Az ellenoldal jelöltjének győzelmére számítók aránya nagyon alacsony, különösen annak fényében, hogy mindkét oldal választóinak jelentős része olyan helyen él, ahol egyáltalán nem esélyes a saját jelöltje. A fővárosi fideszeseknek például mindössze 10 százaléka számít Tisza-győzelemre, 61 százaléka pedig a sajátjukra”

– kommentálja az eredményeket a 21 Kutatóközpont.

A Róna Dániel vezette kutatóintézet közösségi finanszírozást használ fel a kutatásaihoz, és a támogatóik is javasolhattak kérdéseket. Így került be a kérdéssorba az is, hogy mit gondolnak a szavazók, ők személy szerint anyagilag melyik oldal győzelmével járnának jobban. Itt többen várták azt, hogy a Tisza győzelme esetén jobban alakulnának a személyes anyagi körülményeik: 36 százalék vélekedik így, míg 30 százalék egy újabb Fidesz-kormányzástól remél személyesen is többet.

Grafika: 21 Kutatóközpont

A Tisza állítólagos adóemelési terveihez kapcsolódó kormánypárti kampányt egyre inkább felfuttatja a Fidesz kommunikációs gépezete, így külön érdemes lesz figyelni, hogy ezek a várakozások merrefelé fognak mozogni a következő időszakban.