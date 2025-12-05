Mexikó–Dél-Afrika meccsel kezdődik a 2026-os futball-vb, elkészült a csoportbeosztás

Kisorsolták 2026-os az amerikai–mexikói–kanadai labdarúgó-világbajnokság csoportjait. A most először 48 csapatos torna 12 négyes csoporttal indul, két válogatott mindenhonan továbbmegy, illetve a nyolc legjobb harmadik is folytathatja. A legjobb 32-től kezdve egyenes kieséses rendszer lesz. Mind a 48 résztvevő még nem ismert, 6 válogatott hiányzik, tavasszal európai és interkontinentális pótselejtezők is lesznek.

Az már tudható, hogy a vb 2026. június 11-én kezdődik Mexikóvárosban, a Mexikó–Dél-Afrika meccsel. A döntőt az Egyesült Államokban rendezik július 19-én.

A sorsolós gálán Donald Trump amerikai elnök FIFA-békedíjat kapott, ezt külön az ő kedvéért hozták létre.

A magyar válogatott, mint az köztudomású, nem lesz ott a világbajnokságon.

Fotó: POOL/Getty Images via AFP

A csoportbeosztás a következő:

A csoport: Mexikó, Koreai Köztársaság, Dél-afrikai Köztársaság, Dánia/Észak-Macedónia/Írország/Csehország

B csoport: Kanada, Svájc, Katar, Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina

C csoport: Brazília, Marokkó, Skócia, Haiti

D csoport: Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay, Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó

E csoport: Németország, Ecuador, Elefántcsontpart, Curacao

F csoport: Hollandia, Japán, Tunézia, Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia

G csoport: Belgium, Irán, Egyiptom, Új-Zéland

H csoport: Spanyolország, Uruguay, Szaúd-Arábia, Zöld-foki Köztársaság

I csoport: Franciaország, Szenegál, Norvégia, Irak/Bolívia/Suriname

J csoport: Argentína, Ausztria, Algéria, Jordánia

K csoport: Portugália, Kolumbia, Üzbegisztán, Kongói DK/Új-Kaledónia/Jamaica

L csoport: Anglia, Horvátország, Panama, Ghána

(via MTI)