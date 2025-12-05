Nekiment a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a petesejt-adományozásról szóló fideszes javaslatnak

„Vannak esetek, amikor egy gyermeknek nem adatik meg, hogy a vér szerinti szülei nevelhessék fel. Azonban ilyen helyzeteket mesterségesen létrehozni ellentétes a gyermek legfontosabb javával, érdekével és jogaival. Minden gyermek a Teremtő Isten remekműve és képmása, azok a gyermekek is, akik mesterséges körülmények között fogantak. Emberi méltóságuk azonos bármely más emberével. A petesejt donáció – és ezt más országok tapasztalata is alátámasztja, ahol ezt bevezették, – szélesre nyitja az utat a béranyaság, a gyermek »rendelésre« való megszerzése, vagy az azonosnemű párok gyermekhez jutása előtt. Ferenc pápa így tanított erről: »A béranyaság súlyosan sérti a nő és a gyermek méltóságát… A gyermek mindig ajándék, és soha nem lehet egy szerződés tárgya.« (Ferenc pápa beszéde a Szentszékhez akkreditált nagykövetekhez, 2024. január 8.).”

Többek közt ezzel az érveléssel ment neki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia annak az október közepén benyújtott fideszes javaslatnak, amely módosítaná az egészségügyről szóló törvény ivarsejt-adományozásról szóló szabályait.

A módosítást a benyújtók (többek közt Selmeczi Gabriella, Bánki Erik és Horung Ágnes) azzal indokolták, hogy a kormány „elkötelezett a vágyott gyermekek megszületése érdekében”. Mint írják:

„A vágyott gyermekvállalás, az egészséges újszülöttek mind nagyobb számban és biztonsággal történő megszületésének az orvostudomány támogató lehetőségeinek fokozott kihasználásával történő elősegítése érdekében szükséges az ivarsejt-donációra vonatkozó szabályozás korszerűsítése. A petesejt donációra vonatkozó szabályozás azért indokolt, mert az orvostudomány fejlődése már lehetővé teszi a petesejt fagyasztva tárolását és ennek jogi alapját szükséges megteremteni.”

A javaslat alapján a meddő párok kezelésénél (vagyis a reprodukciós eljárásnál) az ivarsejt adományozásért ellenérték nem kérhető, nem adható, az adományozó adományozással összefüggő költségeit, jövedelemkiesését – miniszteri rendeletben meghatározott körben és feltételek mellett – meg kell téríteni. A módosításban szerepel hogy a jövőben a jogszabály szövegében hímivarsejt és a női ivarsejt helyett csak ivarsejt szerepel majd.

A petesejt-donáció egy olyan eljárás, amelyben a meddőséggel küzdő pár petesejtet kap egy donor nőtől, amelyet a férfi hímivarsejtjével termékenyítenek meg, ezt követően pedig a megfogant embriót a leendő édesanya méhébe ültetik be. Maga az eljárás hivatalosan ma is elérhető Magyarországon, de tilos érte pénzt elfogadni, emiatt pedig sokan külföldi klinikákhoz (jellemzően Csehországban és Szlovákiában) fordulnak. A mostani törvénymódosítás ezt a nehezítő körülményt iktatná ki azzal, hogy a donoroknak járna költségtérítés, előre lefektetett szabályok alapján.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményben bírálta a törvényjavaslatot. Azt írják:

„Egy rossz döntés következményei évtizedekre beépülnek a társadalmi gyakorlatba. Ha valóban a családot akarjuk védeni és segíteni, akkor nem szabad olyan utakat támogatnunk, amelyek hosszú távon éppen a család természetes és isteni rendjét rombolják. Kérjük a törvényhozókat, a tudományos élet képviselőit és minden jóakaratú embert, hogy a gyermekáldás érdekében valóban tegyünk meg minden helyes lépést, de eközben is tartsuk tiszteletben a gyermek jogát ahhoz, hogy házasságon belül foganjon, és a szüleinek szeretetében nőhessen fel.”

Az érvelésben több ellentmondás is van, az például nem derül ki belőle, hogy miért nyitná meg az utat ez a módosítás az azonos nemű párok „gyermekhez jutása” előtt, Magyarországon ugyanis az azonos nemű párok a mai napig el vannak zárva az örökbefogadás és a lombikprogramban való részvétel elől is. A petesejt-donáció egyébként a legtöbb országban továbbra is kizárólag házaspárok vagy élettársak számára engedélyezett.

Számítógépes grafika a kicsiny hímivarsejtek és az óriás petesejt találkozásáról Fotó: DESIGN CELLS/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

A közleményben arra is kitérnek, hogy „[h]elyes dolog a gyermekáldás jogos vágyát segíteni és támogatni a tudomány legkorszerűbb ismereteivel és a termékenységet előmozdító technológiákkal, ugyanakkor helytelen lombik eljárással embriókat létrehozni, amelyeket aztán megsemmisítenek, továbbá helytelen ivarsejtekkel kereskedni, vagy igénybe venni a béranyaság gyakorlatát.”

Csakhogy a Magyarországon érvényes szabályozás szerint a lombikeljárás során létrehozott, de fel nem használt embriókat nem kötelező megsemmisíteni, az eljárásban résztvevő párok úgy is dönthetnek, hogy felajánlják azokat más pároknak, akiknél valamilyen okból nem járt sikerrel a lombikkezelés.

Orbán Viktort november 24-én a párbeszédes Szabó Tímea kérdezte a petesejt-donációról, a miniszterelnök akkor azt mondta, szerinte a javaslat súlyos morális, bioetikai kérdéseket vet fel, ezért óriási viták vannak „közöttünk is", ezt a vitát pedig kellő komolysággal le kell folytatni, ehhez több időt kell adni „magunknak”.

Pintér Sándor belügyminiszter a népjóléti bizottság meghallgatásán többek közt úgy fogalmazott: