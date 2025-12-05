Nem adták oda életmentéshez a defibrillátort a Határ úti metrómegállónál, mondván azt „csak a metró területén lehet használni”

„A lépcső aljában egy ember feküdt, körülötte körülbelül 20 ember állt. Láttam, hogy valaki fel-le mozog: épp újraélesztettek a fekvő férfit a járókelők” - így kezdődik annak az utasnak a beszámolója, aki azt állítja, december 3-án hiába próbálták az újraélesztéshez elkérni a Határ úti metrómegálló defibrillátorát, nem adták oda.

Többször is próbáltak a hívógomb megnyomásával elérni egy illetékest, mire kijött egy nő a forgalmi irodából. Miután elmondták neki a kialakult helyzetet, bár az esetről beszámoló szerint a nő maga is láthatta, hogy újraélesztés zajlik, csak a kifogásokat kapták válaszul: „már jön a mentő”, „csak a metró területén lehet használni”, „tudja valaki használni?!”

A rosszul lett férfit végül a mentők vitték el egy órával később.

A Szeretlek Magyarország! kérdésére a BKV közölte: az eset miatt belső vizsgálatot indítottak. „Azt tudjuk biztosan, hogy az érintett munkatárs nem működött közre abban, hogy a helyszínen tartózkodók használhassák a defibrillátort, de a vizsgálat célja, hogy minden körülményt teljes körűen tisztázzon a társaság” - írták. Megjegyezték ugyanakkor, hogy nincs semmi olyan előírás vagy szabályozás, ami megtiltaná a defibrillátorok metróterületen kívüli alkalmazását, főleg nem vészhelyzet esetén.