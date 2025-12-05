„Önök lopták el a pénzt” – kiabálásig fajult a vita Hankó Balázs és egy diák között a BGE-n

Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter „Kérdezd a minisztert!” címmel futó eseménysorozata a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemen folytatódott. Itt alakult ki éles szóváltás a miniszter és egy diák között. Először Hankó a BGE eredményeiről beszélt hosszan, aminek rögtön az első kérdező ellent mondott. Az Index beszámolója szerint a diák úgy vélte, ez inkább egy irányított beszélgetés, semmint valódi párbeszéd, ugyanis amíg a BGE-n minden eseményt legalább egy héttel – vagy pár nappal – korábban meghirdetnek, ezt mindössze az esemény napján, éjjel 1 óra után küldték ki e-mailen. Hankó Balázs úgy reagált, már érti, hogy miért csak páran jöttek el a beszélgetésre, emiatt ő is „pöccös volt”. Mivel azonban ő saját bevallása szerint napokkal ezelőtt visszaigazolta az eseményt, az értesítések elmaradásáért valószínűleg „házon belül kell keresni a felelőst.”

Jó, tegyük fel, hogy így van

– vette vissza a szót a diák, mire Hankó egyből félbe is szakította: Így van! A diák pedig utána kerek perec azt állította, hogy a miniszter hazudik és nem hiszi el, amit mond, magyarázatképpen hozzátette, hogy „elég csak megnézni a pártot.”

Fotó: Kiss Gábor/MTI/MTVA

Ezután a diák állami beruházásokról próbált meg kérdezni, majd a BGE épületeinek felújítására terelődött a szó, Hankó szóba hozta a kollégiumi férőhelyeket, a leendő Diákvárost is, majd azt mondta: azért jó, hogy az egyetemek lettek az intézmények tulajdonosai, mert „ez a te saját otthonod, a te tulajdonod is. Ez nem privatizáció, ez a tiéd is” – fogalmazott a miniszter, majd kezet nyújtott a hallgató felé gratulációja jeléül, aki ezt a közeledést mereven elutasította.

„Bocsánat, most vitázunk, ne vicceljük el, kérem” – mondta a diák.

Terítékre kerültek az Erasmus-források is, amelyeket Hankó szerint az unió jogellenesen vont meg, szerinte „az Erasmus kapcsán az Európai Bizottság azt állítja, hogy te elloptad a pénzt”. A diák ezt hazugságnak nevezte, majd visszadobta a labdát mondván „önök lopták el a pénzt”.

Hankó ezen a ponton emelte fel a hangját, kikérte magának, hogy hazugsággal vádolják. Azzal védte álláspontját, hogy az Erasmus-pénzek közvetlenül a diákokhoz kerülnek, se rektoron, se vezetőkön nem megy keresztül. Ha tehát a diák azt állítja, lopások miatt nem jönnek pénzek, akkor azt állítja, hogy maguk a diákok lopnak.

A diák itt „megunta a hazugságokat”, azt mondta, „pár millió forintért én is ki tudok állni hazudozni”, majd felállt és elhagyta a termet.

Hankó másnap a Facebook-oldalán is reagált a történtekre, szerinte látszott, hogy provokálni jött a diák, aki a Hankó által mondott tényekre sosem adott valós cáfolatot.