Válasz: Tiborczék napelemes bizniszét vette meg a MOL tízmilliárdokért még a választások előtt

„Az állami MVM után most a Mol segít „kimenteni a Tiborcz-kört a napenergiabizniszből – több tízmilliárd cash-hez jut a kormányfő vejével rokonítható magántőkealap”

– írja Facebook-oldalán a Válasz Online. A posztot jegyző Bódis András részletesen bemutatja, hogy a Hernádi Zsolt által vezetett energiacég (akiknek Orbán éppen a Balkánon próbál Putyin segítségével óriásbizniszt kötni) egy csütörtökön bejelentett felvásárlással valójában egy Tiborczhoz közeli magántőkealapot juttat legalább 32 milliárd újabb forinthoz.

A MOL csütörtökön adott ki közleményt arról, hogy megveszi Magyarország egyik legnagyobb napelemes cégét, a Mezőcsát mellett öt naperőművel rendelkező, 118 milliárd forintos cégértékű PolSolar Kft.-t. Ennek az adásvételnek adja meg az igazi értelmét Bódis azzal, hogy bemutatja: a megvett cég felerészben a Central European Opportunity Magántőkealapé.

Őket a Válasz szerzője egyszerűen „a Tiborcz-kör egyik legfontosabb titkos háttérintézméneként” írja le.

Az övék (volt idáig) az ország legnagyobb egybefüggő naperőművi rendszere: 440 hektáron közel félmillió napelemtábla, amivel a hazai naperőműves kapacitás 8 százalékát birtokolták. A cég eredetileg az Orbán Viktorhoz közelálló Adnan Polaté volt, aki 2017-ben jelentette be, hogy magyar viszonylatban gigantikus méretű napelemparkot kíván létrehozni.

„A piacon egyre gyakrabban hallottuk: az isztambuli partner eleve csak strómanként szállhatott be a játékba”

- írja az ő szerepéről a Válasz. Polat nem sokkal később a Tiborczhoz közeli, átláthatatlan tulajdonosi hátterű magántőkealapnak adta el az országban sokfelé összevásárolt napelemes cégeket, köztük a mezőcsátit is. Tiborczék most ettől szabadultak meg a MOL segítségével - az eladásból 32 milliárd forint jut nekik.

Tiborcz István a 12. kerületi polgármesteri hivatal előtt

Az, hogy Tiborczéknak miért volt érdemes eladniuk az idáig sokat hozó napelemparkos érdekeltségeket, egy 2024-es változás magyarázza. Korábban az állam a kötelező átvételi támogatás (KÁT) rendszerben vette át 25 éven át, garantáltan, a piaci ár felett a megtermelt villamos energiát. Ennek a rendszernek azonban tavaly vége lett, amivel az addigiakhoz képest kevésbé lett jó üzlet a napenergiatermelés, Ezzel párhuzamosan a Tiborczhoz köthető magántőkealap a napelemparkjai egy részét pár hónapja az MVM-nak, a legnagyobb erőművet pedig most a MOL-nak adták el, újabb hasznot realizálva.

Ahogy a profitabilitást idáig is alapvetően a szabályozás, vagyis a politikai határozta meg, úgy a mostani exit mögött sem szűken vett gazdasági szempontok állhattak. A Válasz megfogalmazásában: