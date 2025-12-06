Brazília volt elnöke azt akarja, hogy a fia legyen a következő brazil elnök

Flavio Bolsonaro szenátor pénteken közölte, hogy édesapja, Jair Bolsonaro volt brazil elnök őt támogatja a 2026-os elnökválasztáson. A szenátor azt írta, hogy apja „őt választotta a nemzetért folytatott projekt továbbvitelére.” A Bolsonaro vezette jobboldali Liberális Párt (PL) elnöke, Valdemar Costa Neto közleményben erősítette meg, hogy a volt elnök, aki jelenleg egy sikertelen puccskísérlet miatt kiszabott büntetését tölti, legidősebb fiát jelölte a párt elnökjelöltjeként.

Jair Bolsonaro és fia, Flavio Bolsonaro Fotó: SERGIO LIMA/AFP

A befektetők arra számítottak, hogy Bolsonaro inkább egy piacbarátabb, végrehajtói tapasztalattal rendelkező jelöltet (például Tarcisio de Freitas São Paulo-i kormányzót, korábbi miniszterét) támogatja majd, hogy kihívja a baloldali Luiz Inácio Lula da Silvát. Emiatt a hír megrengette a brazil piacokat: a nemzeti valuta, a brazil real 3 százalékot is gyengült az amerikai dollárral szemben, a vezető tőzsdeindex, a Bovespa pedig 4 százalék körüli esést mutatott.

A 44 éves Flavio Bolsonaro azt mondta, tudja, hogy nem ő volt néhányak első választása, de gazdasági programja kiszámítható lesz, és „nagyon komoly emberek” fogják kidolgozni. Hozzátette, hogy beszélt Freitas kormányzóval, aki szerinte támogatja és tiszteletben tartja indulását.

A volt elnök 2023 júniusa óta el van tiltva a közhivataltól, miután a szövetségi választási bíróság elmarasztalta a 2022-es kampány során tanúsított magatartása miatt. 2024 szeptemberében 27 év és 3 hónap börtönre ítélték egy puccskísérlet megszervezése miatt, miután elvesztette a választást Lula ellen. (Reuters)