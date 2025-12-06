Itt a Drifter folytatása, a Ricsi

Múlt vasárnap bemutattuk a Jeti Moziban Hörcher Gábor Drifter című doku- játékfilmjét, ami Ricsiről szól, aki minden követ megmozgat, hogy drifter vállhasson belőle. Akinek bejött a film, jó hírünk van, mert van folytatása is, méghozzá egy kisjátékfilm formájában, aminek Hörcher Gábor a Ricsi címet adta.

A Filmalap támogatásával, az ELTE Filmszakán készült filmben Ricsinek, a fiatal srácnak a barátai búcsúbulit rendeznek – miközben az útra, amire indulni készül, édesanyja pakol helyette. A 15 perces alkotás főszereplője Steinbach Richárd, akiről a Hörcher Gábor rendezésében készült Drifter című dokumentumfilm is szól. A rövidfilm a dokumentumfilm vágása közben készült, gyártója a Laokoon Filmgroup, koproducere a KraatsFilm. Nemzetközi premierje Clermont-Ferrand Nemzetközi Filmfesztiválon volt 20215-ben. Ugyanebben az évben a Ricsi a legjobb magyar rövidfilm díját nyerte el a Mediawave fesztiválon.

A kisjátékfilm alapötletét a Balaton-felvidéki falvakban forgatott dokumentumfilm inspirálta. Így a rövidfilm alaphelyzetéhez, világához valamilyen módon közel álló amatőr szereplőkkel, a feldolgozott téma eredeti résztvevőivel készült ez a film is. Steinbach Ricsi édesanyja ténylegesen is Rózsi, Csabi és Gyurika valóban a barátai. Több éve forgatott velük a rendező, Hörcher Gábor és az operatőr, Becsey Kristóf és ezalatt az idő alatt hozzáedződtek a szereplők a kamerához, a rekonstruált vagy félfikciós jelenteket is hitelesen megoldották, eljátszották. A filmbeli események, hasonlóképpen megtörténtek vagy megtörténhetnénk Ricsivel és barátaival. A Budapesti Iskolához híven a szituációk fiktívek, félfikciósak és rekonstruáltak egyszerre.

A film itt nézhető meg:

Rendező: Hörcher Gábor

Író: Hörcher Gábor, Nagy V. Gergö

Operatőr: Becsey Kristóf

Hangmérnök: Vadon Zoltán

Vágó: Thomas Ernst

Producer: ELTE Filmszak - Hartai László, Laokoon Filmgroup - Rajna Gábor, Sipos Gábor

Kreatív producer: Pálos György

Koproducer: KraatsFilm - Iványi Marcell, Hörcher Gábor

Támogatók: Magyar Nemzeti Filmalap, Filmjus Egyesület, VisionTeam, 4CUT, Studio Lamb