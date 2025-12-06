Kövér László definiálta a NER-lovag fogalmát

A magyar sajtónyelvben általában azokat járadékvadász vállalkozókat nevezik NER-lovagoknak, akik elsősorban annak köszönhetik a gyors meggazdagodásukat, hogy bizalmas viszonyt ápolnak a Fidesszel és az Orbán családdal. Így érthető, hogy a kormánypárt szókészletéből eddig hiányzott a kifejezés, azonban Kövér László most a Patriótának adott interjújában megtörte a csendet, és elmondta, kit tart NER-lovagnak:

„Magyar Péter a Fidesz sokat emlegetett NER-lovagjainak egyik tipikus példája, mert az igazi NER-lovag az Magyar Péter, aki mindenféle teljesítmény nélkül próbált meg anyagi hasznot húzni abból, hogy éppen a jó oldalon állónak mutatta magát.”

További NER-lovagokat egyelőre nem nevezett meg, a továbbiakban inkább arról bezsélt, hogy Magyar Pétert az hozhatta felszínre, hogy a világban a demokratikus politikai működési módozatok teljesen átalakulnak az internetes kommunikáció megjelenésével, ez pedig alááshatja a demokrácia erkölcsi talapzatát. „Tehát amikor egy-két szavas, tőmondatos üzengetéssé válik a politika, akkor az előbb-utóbb nem tud más lenni, mint szidalmaknak az egymásba fonódó láncolata.”Azt mondta, ennek akkor csökkenthető a sebessége, ha ők maradnak kormányon.

Beszélt arról is, hogy a Digitális Polgári körökkel nem „a Tisza megrögzött, Fidesz-ellenes, gyűlölködésre hajlamos szavazóit” átállítsák, hanem a saját táborukat akarják vele megerősíteni és mozgósítani.