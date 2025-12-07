444 kalendárium #7: Szembesítettük a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjét, hogy bizonyíték nélkül vádaskodik

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

Köszönjük előfizetőinknek, hogy lehetővé teszik ennek a munkának az elvégzését.

Ha fontosnak tartod, hogy folytassuk ezt a munkát, akkor kérjük, hogy legyél a 444 előfizetője!

Magyarország olyan hely 2025-ben, ahol külön állami hivatalt tartanak fenn az adófizetők pénzéből újságok és civil szervezetek lejáratására. Ezt Szuverenitásvédelmi Hivatalnak hívják, a vezetője Lánczi Tamás. Idén tavasszal egy ideig úgy nézett ki, az ő listáik alapján lehet majd szankcionálni különböző szervezeteket - az ellehetetlenítési törvénytől aztán (egyelőre) visszalépett a Fidesz.

Czinkóczi Sándor márciusban tett fel kérdéseket Lánczinak, miután súlyos állítások hangzottak el a részéről a 444-el kapcsolatban. Meg akartuk tudni, mire alapozza ezeket.

A kordokumentum értékű felvételen kiderül: Lánczi egy állami intézmény vezetőjeként úgy érzi, nem kell bizonyítania a legsúlyosabb állításokat sem, és ha valakinek problémája van ezzel, az pereskedjen, ha akar.

Sokat elárul a rendszer működéséről ez a videó, amiből egyébként azt is megtudhattuk, hogy ha saját állításait nem is tudja bizonyítani, ahhoz viszont Lánczi szerint másnak nincs köze, hogy mit csinált Habony Árpáddal közös cégében.



A videó elkészülte után különösen sokan fejezték ki támogatásukat felénk, amit még egyszer köszönünk.

Az ilyen anyagok elkészítéséhez szükségünk van olvasóink támogatására. Ha fontosnak tartod, hogy továbbra is tudjunk ilyen történeteken dolgozni, kérjük, hogy fizess elő a 444-re!