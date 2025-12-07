Paprikaspray-vel követtek el támadást a londoni Heathrow repülőtéren, egy embert letartóztattak

A brit rendőrség tájékoztatása szerint egy férfit bántalmazás gyanújával tartóztattak le, miután több embert feltehetően paprikaspray-vel fújtak le a londoni Heathrow repülőtér parkolójában. Huszonegy embert kezeltek sérülések miatt, ötöt kórházba szállítottak. A rendőrök az egy letartóztatott férfi mellett további gyanúsítottakat is keres.

A vizsgálat eddigi megállapításai szerint az incidens azután történt, hogy „egymást ismerő emberek egy csoportja” összeveszett. Ez aztán verekedésbe torkollt, amiben többen megsérültek. A londoni rendőrség közölte, hogy nem terrorizmussal vagy tüntetéssel kapcsolatos cselekményként kezelik, írja a BBC.

CHAOS AT HEATHROW Airport, London : Armed police swarm Terminal 3 car park after a group sprayed multiple people with pepper spray in a heated dispute!



At least 1 arrest made (suspect in custody), more details awaited. pic.twitter.com/HRE5AvRArG — Kedar (@Kedar_speaks88) December 7, 2025







A Scotland Yard tájékoztatása szerint az incidens a London nyugati határában fekvő repülőtér 3-as termináljának parkolóházában történt, ahol számos embert lefújtak a maró hatású spray-vel. A parkolóházhoz a mentők is kivonultak, és több embert kórházba vittek, de a rendőrségi beszámoló szerint egyikük sem szenvedett életveszélyes vagy maradandó sérülést.

A Heathrow vasárnapi tájékoztatásában azt javasolta, hogy a 3-as terminálról induló utasok a szokásosnál hamarabb induljanak el a repülőtérre az incidens okozta közlekedési fennakadások miatt. Erről a terminálról indulnak a British Airways (BA) légitársaság napi budapesti járatai is.

A Heathrow járatinformációja szerint a vasárnap reggeli első budapesti BA-járat rendben elindult, és ugyancsak rendben visszaindult Budapestről. A második, délutáni járat bő félórás késéssel, de szintén felszállt Londonból.