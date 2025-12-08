A hajdúdorogi és tápiószentmártoni gyerekek is kukacos édességet kaptak

Más városokba is juthatott a hajdúböszörményi kukacos csokimikulásokból – közölte az RTL. Miután beszámoltak arról, hogy a hajdúböszörményi iskolások és óvodások szennyezett édességet kaptak, több szülő jelezte, hogy hajdúdorogi gyerekek ajándékában is voltak lárvák.

A Pest megyei Tápiószentmártonban nem csak kukacot, hanem molyt is találtak a kiosztott édességben. Ott nem a mikulással volt gond, hanem egy kék csomagolású kisebb csokoládéval. A tápiószentmártoni polgármester megerősítette, hogy „a külső felajánlásból érkező mikuláscsomagban kukacot találtak.”

Az RTL beszélt a jótékonysági akció szervezőjével is, akinek a nevét vagy kötődését nem írták ki. Szerinte visszakövethetetlen, kitől érkezett a felajánlás, mert ömlesztve kapták a csokoládét. Azonnal írtak a szülőknek, hogy semmisítsék meg az édességeket.

A gyártó, az érintett beszállító és a hajdúböszörményi gyermekétkeztetésért felelős önkormányzati cég is vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, mivel szennyeződhetett a készítmény és ki hibázhatott. A hajdú-bihar megyei kormányhivatal kiemelt ügyként kezeli a történteket, és hétfőn indít vizsgálatot. Miután a hajdúböszörményi polgármester, Göröghné Bocskai Éva a Tisza Párt képviselő-jelöltje, a Mandiner a történtekről úgy írt, hogy Magyar Péter jelöltje osztogatta a kukacos csokoládét, Takács Péter egészségügyi államtitkár pedig „kukackirálynak” nevezte Magyar Pétert.

A feltételezések szerint lisztmoly vagy légylárva telepedhetett meg az édességeken. Több gyerek is rosszul lett, miután evett a csokiból, vagy meglátta a kukacokat, de a Híradónak nyilatkozó orvos szerint ezt inkább a látvány okozhatta, a történteknek nincs egészségügyi kockázata.