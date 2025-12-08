A tagállamok döntése alapján Magyarországnak is segítenie kell az Európai Unióba érkezett menekültek kezelésében

Az Európai Unió Tanácsa döntött a 2026-os menekültügyi szolidaritási keret részleteiről, a tagállamok 21 ezer menedékkérő átvételével vagy 420 millió euró befizetésével teljesíthetik a szolidaritási kötelezettségüket.
A Telex cikke szerint a szolidaritási kötelezettséget a tavaly elfogadott, 2026 júniusában életbe lépő menekültügyi és migrációs csomag rendelete írja elő. A tagállamok pénzügyi hozzájárulással, technikai támogatással vagy menedékkérők átvételével teljesíthetik a kötelezettségüket.
Sajtóinformációk szerint az Európai Bizottság eredetileg 30 ezer fő alapján tervezte a szolidaritási keretet, de a tagállamok lealkudták a létszámot 21 ezer főre. A 420 millió eurós hozzájárulás a fejenkénti 20 ezer eurós kvótával jön ki. A kötelezettség teljesítése alól Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország és Lengyelország kérhet részleges vagy teljes kivételt. Magyarország nem.
A Tanács arról is döntött, hogy a biztonságos származási országokról uniós menekültügyi listát hozzanak létre, és a biztonságos harmadik országokra is új szabályokat vezessenek be. Emellett az EU-ban jogtalanul tartózkodó, nem uniós állampolgárok visszaküldését is megkönnyítené a szervezet. Mivel a jogszabályok elfogadásához az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges, a mostani döntések még nem véglegesek.