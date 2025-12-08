A tagállamok döntése alapján Magyarországnak is segítenie kell az Európai Unióba érkezett menekültek kezelésében

Az Európai Unió Tanácsa döntött a 2026-os menekültügyi szolidaritási keret részleteiről, a tagállamok 21 ezer menedékkérő átvételével vagy 420 millió euró befizetésével teljesíthetik a szolidaritási kötelezettségüket.

A Telex cikke szerint a szolidaritási kötelezettséget a tavaly elfogadott, 2026 júniusában életbe lépő menekültügyi és migrációs csomag rendelete írja elő. A tagállamok pénzügyi hozzájárulással, technikai támogatással vagy menedékkérők átvételével teljesíthetik a kötelezettségüket.

Sajtóinformációk szerint az Európai Bizottság eredetileg 30 ezer fő alapján tervezte a szolidaritási keretet, de a tagállamok lealkudták a létszámot 21 ezer főre. A 420 millió eurós hozzájárulás a fejenkénti 20 ezer eurós kvótával jön ki. A kötelezettség teljesítése alól Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország és Lengyelország kérhet részleges vagy teljes kivételt. Magyarország nem.

Orbán Viktor, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke Fotó: JOHN THYS/AFP

A Tanács arról is döntött, hogy a biztonságos származási országokról uniós menekültügyi listát hozzanak létre, és a biztonságos harmadik országokra is új szabályokat vezessenek be. Emellett az EU-ban jogtalanul tartózkodó, nem uniós állampolgárok visszaküldését is megkönnyítené a szervezet. Mivel a jogszabályok elfogadásához az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges, a mostani döntések még nem véglegesek.