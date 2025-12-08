„Elmondanád kérlek szépen, hogy melyik szituációban hibáztam szerinted?” – Szoboszlai Dominik kommentben reagált a Nemzeti Sport tudósítójának megjegyzésére

A Nemzeti Sport tudósítója, Gyenge Balázs Liverpoolból jelentkezett be egy rövid videóban. A Liverpool-Internazionale Bajnokok Ligája-meccs előtt készített felvételen Gyenge azt mondta, hogy Szoboszlai Dominik ugyan hibázott a Leeds United egyik egyenlítő gólja előtt szombaton, de egy találattal korrigálta a teljesítményét.

Az Instagramra feltöltött videó alá Szoboszlai Dominik is kommentelt: „Elmondanád kérlek szépen, hogy melyik szituációban hibáztam szerinted? Válaszod előre is köszönöm.”

A 3–3-ra végződött Leeds-Liverpool meccsen kétszer egyenlített a hazai csapat. Szoboszlai azonban egyik gólnál sem hibázott. Az 1–2-es állásnál rúgott gólt hátulról követte, a 2–3-as állásnál szerzett gól előtt pedig átszállt a feje fölött a szögletből beívelt labda. A gólokat ebben a videóban lehet visszanézni.