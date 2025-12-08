Elutasították Iványi Gáborék kérelmét, nem kapják vissza az egyházi státuszt

egyház
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Elutasította a Fővárosi Törvényszék Iványi Gáborék arra vonatkozó kezdeményezését, hogy kapja vissza a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) az egyházi státuszát – mondta dr. Szabó József törvényszéki szóvivő a Magyar Hang kérdésére. A december elején született döntés még nem jogerős, a MET-nek a kézhez vételtől számítva 15 napja van fellebbezni ellene.

A szóvivő szerint azért utasították el a kérelmet, mert nem teljesítették teljes körűen az 1 százalékos felajánlásokkal kapcsolatos kimutatásokra vonatkozó hiánypótlást. Ezért nem voltak adottak a feltételek ahhoz, hogy a kérést érdemben mérlegelni tudják.

Fotó: Bankó Gábor/444

A MET október közepén kérelmezte a Fővárosi Törvényszéknél, hogy bejegyzett egyházként vegyék nyilvántartásba a Magyar Evangéliumi Testvérközösséget. Álláspontjuk szerint teljesítették a törvényes feltételeket, így ismét jogosultak az állami kiegészítő támogatásra, amely újabb esélyt jelent az adósságok rendezésére, az államtól átvállalt feladatokat végző intézmény további működtetésére.

Arról, hogy hogyan jutottak idáig, ebben a cikkben írtunk részletesebben. Nemrég készült interjúnkban Iványi Gábor egyébként azt mondta, hogy „a Kádár-rendszerben nem üldözték így halálra az embert, és talán nem is loptak ennyire”.

egyház MET elutasítás Fővárosi Törvényszék iványi gábor egyházi státusz Magyar Evangéliumi Testvérközösség
Kapcsolódó cikkek

Iványi Gáborék ismét kérelmezik, hogy bejegyzett egyház lehessenek

Álláspontjuk szerint teljesítették a törvényes feltételeket, így ismét jogosultak az állami kiegészítő támogatásra.

Urfi Péter
egyház

Iványi Gábor: „A Kádár-rendszerben nem üldözték így halálra az embert, és talán nem is loptak ennyire”

Iskoláik után a hajléktalanellátást is el akarják venni Iványi Gáboréktól. „Ne adjuk fel, inkább csavarják ki a kezünkből” – mondja a MET vezető lelkésze, aki Orbán Viktor gyerekeit keresztelte, de most már a kárhozatra figyelmezteti a miniszterelnököt.

Kolozsi Ádám
Belföld