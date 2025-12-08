Elutasították Iványi Gáborék kérelmét, nem kapják vissza az egyházi státuszt

Elutasította a Fővárosi Törvényszék Iványi Gáborék arra vonatkozó kezdeményezését, hogy kapja vissza a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) az egyházi státuszát – mondta dr. Szabó József törvényszéki szóvivő a Magyar Hang kérdésére. A december elején született döntés még nem jogerős, a MET-nek a kézhez vételtől számítva 15 napja van fellebbezni ellene.

A szóvivő szerint azért utasították el a kérelmet, mert nem teljesítették teljes körűen az 1 százalékos felajánlásokkal kapcsolatos kimutatásokra vonatkozó hiánypótlást. Ezért nem voltak adottak a feltételek ahhoz, hogy a kérést érdemben mérlegelni tudják.

Fotó: Bankó Gábor/444

A MET október közepén kérelmezte a Fővárosi Törvényszéknél, hogy bejegyzett egyházként vegyék nyilvántartásba a Magyar Evangéliumi Testvérközösséget. Álláspontjuk szerint teljesítették a törvényes feltételeket, így ismét jogosultak az állami kiegészítő támogatásra, amely újabb esélyt jelent az adósságok rendezésére, az államtól átvállalt feladatokat végző intézmény további működtetésére.

Arról, hogy hogyan jutottak idáig, ebben a cikkben írtunk részletesebben. Nemrég készült interjúnkban Iványi Gábor egyébként azt mondta, hogy „a Kádár-rendszerben nem üldözték így halálra az embert, és talán nem is loptak ennyire”.