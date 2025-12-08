Folytatódik a Warner Bros.-ért folyó harc: a Paramount rálicitált a Netflixre

Bár pár napja úgy nézett, hogy 72 milliárd dolláros ajánlatával a Netflix nyerheti a Warner Bros. Discoveryért folyó licitháborút, a Paramount hétfőn újabb ajánlattal állt elő. A filmstúdió 108,4 milliárd dollárt fizetne az HBO Maxot is tulajdonló Warnerért.

A Netflix korábban részvényenként 28 dolláros ajánlatot nyújtott be, míg a Paramount 27 dollárosat. Utóbbi részrehajlással vádolta a Warnert, ami „egy előre meghatározott eredményű folyamatba kezdett, ami egyetlen ajánlattevőnek kedvez”.

Fotó: VALERIE MACON/AFP

A licitháborúra vasárnap Donald Trump is reagált. Az amerikai elnök azt mondta, hogy a Netflixnek jelentős piaci részesedése van, így a Warnerrel való egyesülése problémát jelenthet. Trump arról is beszélt, hogy személyesen is szerepet vállal majd annak eldöntésében, jóváhagyják-e a felvásárlást, de közben a Netflix társigazgatóját is méltatta. Az Amerikai Írók Céhe (Writers Guild of America) közben a felvásárlás megakadályozását követelte. A Paramount új ajánlata azt jelenti, hogy az egyébként is vitatott felvásárlás még jobban elhúzódhat. (Reuters)

