Problémát jelenthet Trump szerint a Netflix–Warner Bros-üzlet

Donald Trump amerikai elnök aggodalmát fejezte ki a Netflix 72 milliárd dolláros tervezett felvásárlása miatt, aminek részeként a vállalat megszerezné a Warner Bros. Discovery filmstúdiót és a hozzátartozó streamingszolgáltatót, az HBO Maxet – írja a BBC.

Fotó: VINCENT FEURAY/Hans Lucas via AFP

Az üzlet révén a Netflix Hollywood domináns szereplőjévé válhat, és a streamingpiacon – ahol már most is vezető pozíciót tölt be – olyan franchise-okkal erősödhet, mint a Harry Potter, a Batman és az HBO prémium műsorai.

Trump vasárnap egy washingtoni rendezvényen beszélt arról, hogy a Netflixnek jelentős piaci részesedése van, és a két cég egyesülése problémát jelenthet. Azt mondta, hogy személyesen is szerepet vállal majd annak eldöntésében, jóváhagyják-e a felvásárlást, és ismét hangsúlyozta a Netflix piaci súlyát. Említette, hogy Ted Sarandos, a Netflix társigazgatója nemrég ellátogatott az Fehér Házba, és dicsérte őt a vállalat vezetéséért. „Nagyon tisztelem őt. Nagyszerű ember” – mondta Trump. „A filmipar történetének egyik legjobb teljesítményét nyújtotta.”

Az Amerikai Írók Céhe (Writers Guild of America) közben a felvásárlás megakadályozását követelte.

„Amikor a világ legnagyobb streaming-szolgáltatója felvásárolja az egyik legnagyobb versenytársát, az pontosan az a helyzet, amit a trösztellenes törvényeknek meg kellene akadályozniuk. Az összeolvadás munkahelyek megszűnéséhez, alacsonyabb bérekhez, a szórakoztatóipari dolgozók rosszabb munkakörülményeihez, magasabb fogyasztói árakhoz, valamint kevesebb és kevésbé változatos tartalomhoz vezetne”

– írták pénteken. A licitversenyen a Netflix részvényenként 28 dolláros ajánlatot nyújtott be, míg a Paramount 27 dollárosat. Utóbbi azzal vádolja Warnert, hogy „egy előre meghatározott eredményű folyamatba kezdett, ami egyetlen ajánlattevőnek kedvez”, vagyis a Netflixre gondoltak.

A tervezett üzletet még jóvá kell hagynia a versenyhatóságnak. A felvásárlás várhatóan 2026 második felében zárul le, miután a Warner Bros. leválasztja többek között a kábelcsatornákat. Az amerikai igazságügyi minisztérium azonban még megállapíthatja, hogy az üzlet jogsértő, ha a két cég együtt túl nagy befolyást szerezne a streamingpiacon.