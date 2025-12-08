Nagyarányú lakásépítésbe kezdhet Schmidt Máriáék cége a XII. kerületben

Kiegyezhet a XII. kerület Schmidt Máriáék cégével a nyilasterror áldozatainak emlékművéért cserébe – írja a Magyar Narancs.

A testület az október 16-i ülésén módosította a kerületi építési szabályzatot, beleértve a Városmajor utca 35-37.-re vonatkozó beépítési szabályokat.

A módosítás után a tulajdonos – Schmidt Mária és gyermekeinek cége, a BIF – szándékainak megfelelően lényegesen több lakást lehet kialakítani a telken, ahol most egy irodaház van. Ennek jelentősen átalakulna a funkciója, a módosítás után ugyanis száznál több lakást is ki lehetne alakítani a telken, ha megkötik a településrendezési szerződést. Ezt már elkezdték előkészíteni, a szerződéskötésről is a testület dönt majd.

Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

A kerületet vezető Magyar Kétfarkú Kutya Párt helyi szervezete korábban is arról írt, hogy irodák helyett inkább lakásokra volna szükség a telken, de a lap szerint valójában a BIF döntött a tervek módosításáról.

Az önkormányzat a lap megkeresésére közölte, többször egyeztettek a beruházóval, ezért is változott az építési szabályzat, de „alapvetően támogatható, hogy a lakófunkció aránya növekedjen az irodai funkció terhére”.

A szerződésben arra kötelezhetik a beruházót, hogy „nagy összegű közcélú fejlesztéseket támogasson”, és biztosítson további forrást arra az emlékműre, amit nyilasok áldozatainak állítana a kerület. A II. világháború alatt a rettegett kerületi nyilas ház a Városmajor utca 37-ben működött, ahol nagyon sok embert kínoztak és öltek meg.