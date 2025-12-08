Nyolcmilliárdért fúrnának és kutatnák a geotermikus energiát Kiskunhalasnál

A következő három évben közel nyolcmilliárd forintot költene az MVM egyik leánycége geotermikus fúrási és kúttesztelési munkákra az Alföldön. A Komm Hull Villamosenergia Kereskedő Kft. Kiskunhalas környékén fogja az első geotermikus kutatófúrást végrehajtani legfeljebb 3500 méter mélységig – írja a G7. A kutatási terület nagysága több mint 175 négyzetkilométer, Kiskunhalas mellett Harkakötöny, Kiskunmajsa, Zsana, Balotaszállás, Kisszállás és Pusztamérges közigazgatási határait érinti.

Geotermikus energiaellátó központ a Győr-Moson-Sopron megyei Bőnyben Fotó: Krizsán Csaba/MTI

A G7 szerint a geotermikus energia részesedésének növelése a Nemzeti Energiastratégiában is szerepel, és az Energiaügyi Minisztérium megalkotta tavaly a Földhő Hasznosítási Koncepciót is. A lap szerint azonban a tervek nem túl ambiciózusak, másrészt a kormányzat nem nagyon szokta a szakma véleményét figyelembe venni. Például a koncepció megalkotásánál nem vették figyelembe szakmai szervezetek véleményét, sőt a fontosabb konkrét vállalások egy részét még törölték is a társadalmi egyeztetés végére.