Nyomozást indított a rendőrség a hároméves kisfiú ügyében, aki majdnem megfulladt a KSC úszásoktatásán

A BRFK foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indított nyomozást egyelőre ismeretlen tettes ellen – válaszolta a rendőrség az RTL Híradó megkeresésére.

Ahogy arról a 444 írt, egy apa arra ért be az úszóedzésre, hogy hároméves kisfia a tanmedence mellett fekszik és sír. Mint az kiderült, a gyerek elsüllyedt a 110 centiméter mély vízben az edzés során, és újraélesztésre is szükség volt. Erről azonban az édesapát nem tájékoztatták, ő csak a mentőautóban a mentősöktől tudta meg részletesen a történteket.

Fotó: Andrey Armyagov/Andrei Armiagov - stock.adobe.com

Már egyébként benn ültek a mentőautóban, amikor az úszómester felbukkant egy baleseti jegyzőkönyvvel a kezében, hogy az édesapa írja alá. Ez nem történt meg, mert az apa közölte, hogy nincs olyan állapotban, hogy aláírjon bármit, és már a mentős is türelmetlen volt. Ez a baleseti jegyzőkönyv később már nem került elő.

A szülők szerint a Kőbánya Sport Club nem kezelte jól az esetet, a tájékoztatást és a belső vizsgálatot is hiányolták, úgy érezték, az edzők, Turi György felesége és feleségének a fia igyekeznek szőnyeg alá söpörni az ügyet. Turi Varga Zsuzsanna egy héttel az eset után kitüntetést vett át. A szülők feljelentést tettek.