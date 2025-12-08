Thaiföld légicsapásokat indított Kambodzsa ellen, miután az újabb határ menti összecsapásokban egy ember meghalt

A thai hadsereg közölte, hogy halálos összecsapásokat követően légitámadásokat hajtott végre a Kambodzsa ellen a vitatott határszakaszon, írja a CNN.

A feszültség hetek óta nőtt, Thaiföld korábban felfüggesztette a tűzszüneti megállapodást, amit mindössze két hónapja fogadtak el Donald Trump amerikai elnök közvetítésével.

Kambodzsa és Thaiföld az 817 kilométeres közös határ miatt már csaknem száz éve konfliktusban áll egymással. Júliusban 15 éve nem látott intenzitású harcok törtek ki a térségben: több tucat ember meghalt, és mintegy 200 ezer embert kellett kitelepíteni. A viták középpontjában a Prasat Preah Vihear templom áll, amit mindkét ország magának követel. Ugyan Thaiföld korábban közölte, nem kér a nagyhatalmak közvetítéséből, Donald Trump telefonon beszélt a két vezetővel, és arra figyelmeztette őket, hogy Washington nem fog egyikükkel sem kereskedelmi megállapodásokat kötni, ha a konfliktusnak nem vetnek véget.

A december 7-i képen egy sérült thai katona látható, akit a thaiföldi-kambodzsai határ mentén történt összecsapások után mentenek ki. Fotó: HANDOUT/AFP

Most mindkét ország azzal vádolja a másikat, hogy megsértette a tűzszüneti megállapodást. A thaiföldi hadsereg szóvivője közölte, hogy a légicsapások kambodzsai katonai létesítményeket céloztak, és válaszul szolgáltak egy hétfői támadásra, amiben egy thaiföldi katona meghalt, heten pedig megsérültek. A hadsereg szerint Kambodzsa hétfőn hajnali 3 óra körül kezdte el lőni a határ környékét. A thaiföldi légierő külön közleményben azt írta, hogy Kambodzsa nehézfegyvereket mozgósított, átcsoportosította csapatait és tűztámogató szakaszokat készített elő, ami fokozhatja a harcokat és veszélyeztetheti a határ menti területeket.

Kambodzsa honvédelmi minisztériuma visszautasította a vádakat, és „hamis információnak” nevezte azokat. Azt állították, hogy reggel 5:04 körül a thai erők támadták meg őket.

A tűzszünetben közvetítői szerepet vállaló Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök hétfőn „mély aggodalmát” fejezte ki a harcok miatt, és mindkét felet önmérsékletre kérte, mondván az új erőszak veszélybe sodorja a kapcsolatok stabilizálására tett erőfeszítéseket.