444 kalendárium #9: Megírtuk, hogy a BKV vezérigazgatója nem egészen az, aminek látszik – még aznap felmentették

Bolla Tiborról, a BKV vezérigazgatójáról a figyelmesebb újságolvasók többsége sem hallott egészen 2025. május 12-ig. Sőt, a fővárosi ügyekkel régóta foglalkozó Ács Dániel sem tudta sokáig, hogy a szürke bürokrata imázs mögött valami egészen más rejtőzik.
Aztán kiderítette, hogy Bolla kifejezetten szoros kapcsolatot ápolt a BVK-ba beépülő bűnszervezet vezetőjével, a Nagymester fedőnéven futó F. Zsoltat. Olyan szoros kapcsolatot, ami például Balin tartott közös szilveszterezést és Kínában lőtt páros szelfit jelentett. És több volt ez, mint sima barátság: egy elhagyatott Bimbó úti villa, egy kihallgatás jegyzőkönyve és a rejtélyes Hotel Metróba belepumpált 133 millió forint utaltak arra, hogy ennél is jóval több köti össze a Nagymestert és a BKV fejét.
Ezt a történetet részletesen, közérthetően és a közölt fotóknak is köszönhetően mindenki számára átélhető módon mutatta be a május 12-én reggel megjelent cikk. Akkor néhány óra alatt megismerte Bolla Tibor nevét a nyilvánosság.
Délutánra pedig a Főpolgármesteri Hivatal már azt közölte: Karácsony Gergely főpolgármester felmentette Bolla Tibort.
A történetről Ács Dániel ebben a podcastban mesélt:
Ahhoz, hogy egy ilyen bonyolult és éveken át jól leplezett történetet úgy tudjunk bemutatni, hogy az már a megjelenés napján következményekkel járjon, alapos újságírói munkára van szükség.
Bolla Tibor a kurzusváltást is túlélve, 13 éve vezeti a BKV-t, közben rejtve szoros szálak fűzik egy bűnszervezethez, ami éveken keresztül szisztematikusan fosztotta ki a közlekedési vállalatot. Úgy látszik, hogy a „szürke hivatalnokot” és a bűnszervezet fejét a barátságnál több köti össze. A Nagymester-saga legújabb epizódja sem okoz csalódás.
Karácsony Gergely szerint a vezérigazgató nem tudott eloszlatni minden kétséget, ezért „a főpolgármester a saját kérésére felmentette Bolla Tibort”.
Ács Dániellel, a cikk szerzőjével beszélgettünk arról, hogyan épülhetett be egy bűnszervezet a közlekedési vállalatba.