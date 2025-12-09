Biztossá vált, hogy a Fidesz nem Németh Szilárdot indítja Csepelen

„Király Nóra – Németh Szilárd választókerületi elnök javaslatára, egyhangú döntéssel – a Fidesz–KDNP csepeli jelöltje a Budapest 09. OEVK-ban” – derült ki Németh Szilárd Facebook-posztjából. A Fidesz tehát egy újabb régi arcát cseréli le, korábban a szombathelyi Hende Csabáról, a zalaegerszegi Vigh Lászlóról és a debreceni Kósa Lajosról derült ki, hogy nem indulnak újra egyéni mandátumukért.

Orbán Viktor egy interjúban beszélt arról, hogy a Fidesz generációváltást szeretne, ezért több helyen is lecserélik a parlamenti képviselőjelöltjeiket. Aztán Kubatov Gábor pártigazgató a Mandiner Klubesten jelentette be, hogy a Fidesz az egyéni képviselőinek 40 százalékát lecseréli 2026-ra. Ez azt jelenti, hogy – ezt nem ő mondta, csak mi számoltuk ki – a 106-ból kb. 42 helyen új jelöltje lesz a Fidesznek.

Király Nóra tavaly a XI. kerületben volt fideszes polgármesterjelölt, de kikapott. Az elmúlt években már többször is kiderült, hogy közpénzekkel kitömött civil szervezetek egész hálózatát mozgatja és használja kampánycélokra. A Királyhoz köthető álcivilekről és a nekik juttatott állami és uniós támogatásokról az Átlátszó írt korábban, de még csak újbudai alpolgármester volt Király, mikor elkezdte a civil szervezeteken keresztüli kampányolást – és állami támogatások begyűjtését. Egyesületei legutóbb 176 millió forintot kaptak a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától.

Szabó Szabolcs, a körzet országgyűlési képviselője már júniusban beszélt arról, hogy Németh Szilárd helyett Király lehet a Fidesz jelöltje a választókörzetben.

„Folyamatosan látszott, hogy egyre többet szerepel Csepelen. Érdekes, hogy nemcsak Németh Szilárd környezetében jelent meg, hanem a Németh Szilárddal rossz viszonyban lévő csepeli önkormányzat rendezvényein is. Már állandóan benne van az önkormányzati Csepeli Hírmondóban, és folyamatosan fotózkodik Németh Szilárddal is. Azt pedig már korábban, többfelől hallottuk, hogy azoknak a képviselőjelölteknek, akik rendszeresen sikertelenek, vége van, mint a botnak. Németh Szilárd tavaly két képviselőt tudott Fidesz néven bejuttatni az önkormányzatba, ami országosan a párt egyik legnagyobb bukása volt” – mondta a 444-nek.