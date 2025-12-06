Rogán osztogat: 9 milliárd Balásynak, tízmillió a Norbi Duci Tréningnek és Trunk Tamásnak

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda ismét közzétette (ezen a felületen), kiket támogatott 5 millió forint feletti összeggel. A legnagyobb nyertesek Balásy Gyula cégei több mint 9 milliárd forinttal, de a Békés Márton Kommentár Alapítványa sem panaszkodhat, nekik 4,5 milliárd jutott. Király Nóra fideszes képviselő négy szervezetét is támogatásra méltónak találta a Kabinetiroda, de jutott pénz az edzőcipő-influenszer Trunk Tamásnak, a Norbi Duci Tréningnek, és több, fideszesek által vezetett vagy Fideszt támogató civil szervezetnek is.

Balásy-cégek: 9 milliárd 92 millió forint

Szinte már meg sem lepődik rajta senki, hogy Rogán Antal minisztériuma saját jogon is csak úgy önti a pénzt Balásy Gyula különösen jól jövedelmező cégeinek. Talán az sem meglepetés, hogy a most közzétett listából a legnagyobb tételt is konkrét propaganda-feladatok ellátására szórta ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda. 7 milliárd 874 millió forintot kapott a New Land Média és a Lounge Design „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása” címen. Itt nem csak az összeg figyelemre méltó, de az is, hogy ezt a pénzt három hónap alatt költötték el szeptember vége és december vége között.

Balásy Gyula Fotó: Németh Dániel/444

Balásy rendezvényszervező cége, a Lounge Event rendezvényekre és kommunikációs ügynökségi feladatokra 1 milliárd 181 milliót számlázott ki. Ez az idei második hasonló megrendelése a Lounge-nak a kabinetirodától. Itt azt is feltüntették, hogy alvállalkozóként Balásy a saját cégei mellett a Valtont is bevonta a megvalósításba.

A fentiekhez képest aprópénz az a több mint 37 millió forint, melyet a Visual Europe-nál költött el a Kabinetiroda „professzionális” fotó- és videóeszközök beszerzésére.

Kommentár Alapítvány: 4 milliárd 497 millió forint

A Terror Háza Múzeum kutatási igazgatójaként is aktív Békés Mártonhoz köthető Kommentár Alapítvány nem tud elugrani az állami milliárdok elől. Ezúttal a Budapest, Puskin utca 4. alatti ingatlan átépítésre, felújítására kaptak 4,5 milliárdot a Kabinetirodától. Ezt az épületet korábban ingyen kapták meg az államtól, majd nem sokkal később a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) is adott 11,5 milliárdot, alapvetően ingatlanokra.

De úgy tűnik ez sem volt elég, a mostani felújításra adott pénzen kívül is folyamatosan csorog az állami pénz a Kommentárhoz. Ez az Alapítvány adja ki egyébként a Kommentár folyóiratot, melynek Békés a főszerkesztője, az MCC-főigazgató Szalai Zoltán és L. Simon László pedig szerkesztők.

Király Nóra Fideszes képviselő egyesületei: 176 millió



