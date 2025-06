Még milliárdosabb lett az állami propagandán milliárdossá vált Balásy Gyula

Az állami propaganda legyártásában és az állami rendezvények szervezésében - Rogán Antaléknak köszönhetően - lényegében monopolhelyzetbe került Balásy Gyula ismét pazar évet zárt. Balásy 2018 óta kaszál óriásit az állami megbízásokon, a 100 leggazdagabb magyar listáján már 79 milliárdosra becsülték a vagyo9nát, ezzel a 34. leggazdagabb magyar volt.

Nem minden cégének érhető el még a mérlege, de a legjelentősebbeknek már igen.

Bátran kijelenthető, hogy a propagandagyártás továbbra is kiváló üzlet. Balásynak két cégét emelte a piac fölé a kormány: a Lounge Designt és a New Land Mediát.

Előbbi teljes árbevétele 25 százalékkal nőtt (20,9 milliárdról 26,2 milliárdra), a Lounge Design adózott eredménye 4 milliárdról 4,2 milliárdra nőtt. Balásy innen 4 milliárd forint osztalékot vett fel.

A New Land Media árbevétele is nőtt (78,4 milliárdról 84,8 milliárdra), és bár az adózott eredmény csökkent bő 500 millió forinttal, így is 9 milliárd. Innen Balázsy 5 milliárdos osztalékot vett fel.

Vagyis csak ebből a két, a kormányzati kommunikációt kiszolgáló cégből 54 milliárdos osztalékot vett ki eddig.

Balásy cégei egyébként a Transparency idén márciusi listája szerint 2021-2023 között összesen 336 milliárdnyi tendert nyertek el. Azóta is dübörög a szekér, idén év elején arról számoltunk be, hogy 41 megbízással 31 milliárd forintnyi megrendelést kaptak Rogán Antaléktól, majd márciusban újabb nettó 3,9 milliárd forintos szerződést írtak alá velük, de a szuverenitásvédelminek nevezett hivatal is csaknem 1,3 milliárdot költött el náluk kommunikációs célokra Hadházy Ákos tavaly őszi bejegyzése szerint.

Van még olyan terület, ahol kaszál Balásy: az állami rendezvényszervezés.

Itt a zászlóshajó a Lounge Event: 85 milliárdról 93,8 milliárdra nőtt a cég árbevétele, ebből az adózott eredmény 9,4 milliárd. Ebből Balásy 9 milliárdos osztalékot vett ki.

Csak ebből a három cégből egyetlen év alatt tisztán 18 milliárdot vett ki Balásy Gyula.

És a további, nem teljes lista Balásy sikereiről:

522 milliós osztalékot vett ki a 90 százalékában a tulajdonában lévő Dashboard Solutionből.

A DBS Investmentben 51 százalékos tulajdonos, 406 milliós osztalékot szavazott meg magának.

A feleségével közös cégből, a Lounge Consultingból 16 milliós osztalékot vettek ki.

Szintén a feleségével közös cég a Gaja Design, innen 18 milliós osztalékot vettek ki.

Az eddig, sok tízmilliárdos osztalék egy kis részéről tudni, hogy mi lett belőle: óceánra néző luxuslakások Miami Beachen.

Baládyval egyébként 2023 nyarán egy balatonalmádi autóversenyen találkoztunk, ahol, miután a Ferrarija épp elromlott, egy Lamborghini Diablóval volt kénytelen elindulni. Videónk a jeles eseményről: