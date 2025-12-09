FaceKom: Tiborcz-közeli arcfelismerő céget vett meg a 4iG

Jászai Gellért, a 4iG igazgatósági elnöke és többségi tulajdonosa.

A 4ig megvásárolta azt a FaceKom Kft. nevű, arcfelismerő szoftverekkel és digitális ügyfélazonosítással foglalkozó céget, ami idáig egy Tiborcz István-közeli magántőkealap tulajdonában volt, eredetileg pedig az a Bodnár Zsigmond vállalkozó alapította, aki a Feleségek luxuskivitelben című valóságsóból ismert Vasvári Vivien férje.

A 4iG a FaceKom-tulajdonos Opportunity Magántőkealap kezelőjével, az Equilor Alapkezelő Zrt.-vel kötött megállapodást a 100 százalékos tulajdonrész megvételéről – közölte a cég az MTI-n keresztül.

A teljes nevén Central European Opportunity Magántőkelap direktben nem került Tiborcz Istvánhoz, de ugyanoda van bejegyezve, ahol a BDPST Zrt. is működik, és a Válasz Online korábban részletesen írt a Tiborcz-közeliségéről. A 2011-ben alapított techvállalkozás a covidjárvány idején jött lendületbe, az alapító, Bodnár Zsigmond akkor azzal reklámozta a céget, hogy fejlesztéseik új korszakot nyitnak majd a hazai ügyintézésben. A távoli digitális ügyfélazonosító szoftvert több pénzintézet is elkezdte használni, majd a Digitális Állampolgár alkalmazás és az Ügyfélkapu+ fejlesztéséért felelős Idomsoft is bejelentette, hogy 2025 elején bevezetik a szelfis azonosítást, amivel egyszerűbb lesz regisztrálni az alkalmazásba.

A felvásárlást a 4iG IT stratégiai befektetésnek tekinti, mert a digitális ügyfél-azonosítás és a távoli ügyintézés kulcsszerepet játszik a vállalatok és a közszféra digitális átalakulásában, számos iparágban pedig már a hatékony és szabályozott működés alapfeltétele – írták.