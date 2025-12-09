Gépkarabéllyal lövöldözött, kényszergyógykezelést kapott, kiengedték, szerzett egy újat

2016-ban egy férfi egy hatástalanított fegyverből éles lőfegyverré visszaalakított gépkarabéllyal lövöldözött a Kiskunhalasi Járásbíróság aulájában. 2018-ban emiatt elrendelték a kényszergyógykezelését, amit a bíróság 2024-ben megszüntetett. A férfi 2024 decemberében vásárolt Budapesten egy szabályszerűen gáz- és riasztófegyverré átalakított gépkarabélyt, amit át akart alakítani otthon, hogy újra éles lövéseket adhasson le vele.

Ezek nem azok a lőszerek. Illusztráció: TSgt Michael Holzworth

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói idén januárban kutatást tartottak a férfi, illetve az édesanyja lakóhelyén is, ahol a gépkarabély mellett 152 éles lőszert és több lőszeralkatrészt is találtak, amelyeket a férfi engedély nélkül tartott.

Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja, és végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt. (MTI)