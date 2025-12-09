Heves összecsapások Kambodzsa és Thaiföld határán, már lövészárokharc folyik

Csettegővel menekülő helyi lakosok Fotó: TANG CHHIN SOTHY/AFP

Heves összecsapások voltak ismét kedden Kambodzsa és Thaiföld között, a 800 kilométer közös határ teljes hosszában. A határtérségek lakosainak tízezrei voltak kénytelenek valamilyen óvóhelyen vagy a biztonságosabb, belső részeken menedéket keresni.

A két ország hadserege kézi lőfegyverekkel és nehéztüzérséggel is támadta egymást. A helyi sajtó közlése szerint a thaiföldi légierő bombázta a kambodzsai hadsereg hadállásait. A Bangkok Post című lap Csaijapruk Duangpraphat thaiföldi vezérkari főnökre hivatkozó beszámolója szerint a cél a szomszédos ország hadseregének tartós megtizedelése. A tábornok azt mondta, ezzel szavatolnák Thaiföld biztonságát több nemzedékre előre.

Az erőviszonyok egyenlőtlenek: a thai hadsereg háromszor akkora, sokkal jobban felszerelt, a kambodzsaiaknak pedig egyáltalán nincs légierejük.

Hun Sen, a kambodzsai szenátus elnöke közölte, hogy „az újabb thaiföldi provokációkra” eleinte visszafogottan reagáltak, tekintettel az Egyesült Államok közvetítésével október 26-án megkötött fegyverszüneti megállapodásra. Időközben azonban már védekező jellegű harcot kell folytatni, mégpedig „lövészárkokban és mindenféle fegyverrel”.

Hun Manet kambodzsai miniszterelnök egyik tanácsadója a Reuters hírügynökségnek adott keddi interjújában leszögezte, hogy Kambodzsa nyitott a tárgyalásokra, akár azonnal. Szuosz Jara szerint viszont Phnompen egyoldalúan nem kezdeményez ilyet. „Majd ha mindkét félben meglesz a jó szándék" - mondta.

Voltak, akik templomban találtak menedékre Fotó: TANG CHHIN SOTHY/AFP

Felix Heiduk, a Tudományos és Politikai Alapítvány (SWP) nevű elemzőintézet ázsiai kutatócsoportjának vezetője a DPA német hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a jelenlegi bangkoki retorika a helyzet további eszkalációját sejteti. Szerinte egyenlőtlenek az erőviszonyok. „A kambodzsai hadsereg létszáma mindössze harmada a thaiföldiének, az ország katonai költségvetése még jobban elmarad szomszédjáétól, légiereje pedig egyáltalán nincs” – ismertette a berlini székhelyű alapítvány szakértője.

A konfliktus legfőbb elszenvedője mindkét oldalon a civil lakosság. Több százezren kényszerültek elhagyni lakhelyüket a határvidékeken. A határon átnyúló kereskedelem és a mindkét ország számára fontos munkavállalói migráció Kambodzsából Thaiföldre szintén megszakadt. „Gazdasági szempontból ennek a konfliktusnak egyik ország számára sincs értelme” – tette hozzá Heiduk.

Az elemző szerint elképzelhető, hogy Anutin Csarnvirakul thaiföldi miniszterelnök felhasználja a konfliktus eszkalációját saját politikai céljaira, és még decemberben előrehozott választásokat ír ki 2026 elejére.

A harcok vasárnap újultak ki a felek között, és egymást hibáztatják a tűzszünet megsértésével.

A kambodzsai védelmi tárca szerint hétfő óta hét civil vesztette életét és legkevesebb húszan megsebesültek. A thaiföldi sajtó a hadseregre hivatkozva négy katona haláláról számolt be.

A thaiföldi Haoszod című hírportál az X-en a hadseregre hivatkozva arról adott hírt, hogy Kambodzsa heves támadásokat hajtott végre thaiföldi területen egyebek között aknavetőkkel és tüzérséggel. A Bangkok Post szerint a thaiföldi haditengerészetet is bevetették, hogy Trat tartományban elűzzék a kambodzsai katonákat az általuk megszállt határvidékről. (MTI)