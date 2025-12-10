A rendőrség felügyelete alá kerülnek a nevelőintézetek

(Cikkünk frissül, amennyiben a kormányinfón lesz még kérdés a Szőlő utcáról.)

A belügyminiszter tájékoztatta a kormányt a Szőlő utcai nyomozás állásáról, mondta Gulyás Gergely a kormányinfón.

Miután az ügy tálalása szerinte politikai célzatú, ezért a miniszterelnökséget vezető miniszter egyértelművé akarja tenni: ez nem árvaház, hanem fiatalkorúak börtöne. Rablás, szexuális erőszak, terrorcselekmény, lopás, súlyos testi sértés, zsarolás, kábítószerkereskedelem, garázdaság miatt vannak itt az elítéltek.

A kormány arról döntött, hogy az ilyen típusú a javító- és nevelőintézeteket – öt ilyen van az országban – a rendőrség felügyelete alá helyezik. A rendőrök azonnal átveszik ezeknek az intézményeknek az irányítását, ahogy a határozat szövege kijön a közlönyben. „Már ott vannak az intézményeknél” – mondta Gulyás.

Gulyás Gergelyt a 444 is kérdezte az ügyről. A miniszter szerint a Szőlő utcai ügyben a kormány annyit tehet, hogy megvizsgálja, milyen rendszerszintű változtatásokat kell tenni.

Korábban arról beszéltek a kormánytagok, hogy juhász Péter Pál ügyében nincsenek fiatalkorú érintettek, fenntartják ezt? – kérdeztük. Gulyás szerint egy konkrét eljárásról beszéltek, abban nem volt fiatalkorú érintett. A kormány tagjai nem arról beszéltek, hogy mi volt az azt megelőző 15 évben.

Gulyás szerint a kormány nem tudott arról, hogy ilyen esetek történnek állami intézményekben.

Egy másik kérdésre válaszolva Gulyás elmondta: Pintér lemondását nem tartják indokoltnak. Azt kell vizsgálni, hogy a rendőrségnek volt-e felelőssége az ügyben.

