Két embert őrizetbe vettek, egyet előállítottak a Szőlő utcai ügyben

FRISSÍTÉS 12:04

A nyomozó ügyészség a mai akciója során eddig két főt vett őrizetbe és egy további személyt állított elő az ún. Szőlő utcai ügyben - tudatta közleményben a Központi Nyomozó Főügyészség, a nagyszabású, több helyszínre kiterjedő akció jelenleg is zajlik.

ELŐZMÉNYEK:

A nyomozó ügyészség az ügy mindenre kiterjedő, teljes körű feltárása érdekében jelenleg is több hatóság – köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közreműködésével folytat helyszíni cselekményeket, többek között a Budapesti Javítóintézetben, és más helyszíneken is – tudatta sajtóközleményben a Központi Nyomozó Főügyészség.

Fotó: Kristóf Balázs

Mint írták: az intézményben zajló nyomozati cselekmények elvégzéséhez az ügyészség – a gyermekek védelmére tekintettel – gyermekvédelmi szakembereket is bevont.

Fotó: Kristóf Balázs

Kollégánk, Haász János a helyszínről azt írta, amikor megérkezett, a Szőlő utca 60. előtt két rendőrségi kisbusz és két másik, megkülönböztető jelzéssel felszerelt autó állt. Az épület nagy fém kapuja és szürke ajtaja zárva, az ajtó előtt három rendőr posztolt. Néhány civil ruhás embert látott kijönni, illetve egy eltakart arcú férfit is, később NNI-s dzsekit viselő nyomozók mentek be a az épületbe.

Fotó: Haász János

Kollégáink elmondása alapján a Zápor és Kenyeres utca sarkán is áll két rendőr a sarki ház előtt, akik a Szőlő utcai akció miatt vannak itt, mert az épületnek közös udvara van a javítóintézettel, és a javítóintézet hátsó kapuja előtt is rendőrautó posztol.

A hátsó kapu. Fotó: Haász János

Időnként továbbra is jönnek-mennek civil ruhás, eltakart arcú emberek, a helyszínen pedig az a hír járja, hogy további három helyszínen zajlik egy időben az akció.

Háromnegyed 11 körül pedig szirénázó rendőrautó és kisbusz állt meg az épület előtt.

Jövés-menés. Fotó: Kristóf Balázs

A Telex nem hivatalos forrásból úgy tudja, hogy újabb embereket vehettek őrizetbe és gyanúsíthattak meg, a mostani akcióban pedig érintett a hétfőn lemondott igazgató is.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Hétfőn mi is megírtuk, hogy felmondott Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) pedig elfogadta a döntést. Kovács-Buna döntését azzal indokolta, hogy valóságos „lejárató kampány” indult ellene a sajtóban, és ilyen nehezített körülmények között lehetetlen dolgozni.

Kovács-Buna azután vette át a Szőlő utcai javítóintézet vezetését, hogy a korábbi igazgatót, Juhász Péter Pált májusban letartóztatták. A volt igazgatót és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután több nőt prostitúcióra kényszerítettek. A 444 feltárta, hogy egyikükkel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba.

A Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos nyomozásról legutóbb itt írtunk bővebben.

Az ügynek eddig három gyanúsítottja van: a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző, aki – a nyomozó ügyészség indítványának megfelelően – a bíróság pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került.