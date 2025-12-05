Sorra viszik el a Szőlő utcából a volt igazgató bizalmasait

December 4-én bilincsben vitték el a rendőrök a Szőlő utcai javítóintézetből azt a vezető nevelőnőt, aki egy volt intézetis fiú vallomása szerint tudott arról, hogy Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolja őt. A Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár által kitüntetett nevelőnőről egy korábbi cikkben már részletesen írtunk. De nem ő az egyetlen, a volt igazgató belső köréhez tartozó Szőlő utcai dolgozó, akit a napokban utolért az igazságszolgáltatás.
Egy másik nő, aki szintén vezető beosztásban dolgozott a javítóban, és Juhász bizalmasként tartották számon, az ügyészség gyanúja szerint az igazgató őrizetbe vétele után az irodájából bútorokat vitt el azért, hogy „szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el”. De más bizonyítékokat is megpróbált elvinni, és arra kérte a kollégáit, hogy ne beszéljenek erről az ügyészeknek. A nő házi őrizetben van.
A növendékügyi vezetőként dolgozó nő több mint másfél évtizede ápol bizalmas viszonyt Juhász Péter Pállal. Ezt bizonyítják azok a cégbírósági iratok is, amelyek szerint a nő 2009-ben Juhász saját tulajdonú cégének ügyvezetője lett. Ebben az időben a cég ügyvédje a későbbi Volán-vezér Dévényi Gergely volt, ő jelenleg egy államilag támogatott alapítvány főtitkára, de vannak céges érdekeltségei is. Juhász Péter Pál NER-es cégtársairól ebben a cikkben írtunk.
A fiú állítása szerint a nevelőnő tudott arról, hogy Juhász Péter Pál többször megerőszakolta őt, mégsem tett semmit. Úgy tudjuk, a nevelőnő az igazgató bizalmasa volt, három éve Fülöp Attila államtitkár adott át neki kitüntetést, és most is a Szőlő utca egyik vezetőjeként dolgozik.
A Juhásszal bizalmi kapcsolatban álló nő a gyanú szerint még egy bútort el akart vinni, de azt már nem sikerült.
A Szőlő utcai javítóintézet vezetője, Juhász Péter Pál 2001-től vállalkozó is volt, összesen három cégben tűnik fel a neve. Vele dolgozott két olyan ember is, akik karriert futottak be állami cégeknél, egyikük ma is egy közpénzzel és NER-káderekkel kitömött alapítványban ül.
Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
Most már biztos, hogy a több, rendőrség felé tett jelzés és bejelentés mellett legalább egy hivatalos feljelentést is tettek a Szőlő utcai igazgató ügyében. Egészen pontosan a bűntársa ellen, aki a gyerekeket behálózta. Kiderítettük azt is, hogy az egyik, a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lány 17 évesen házassággal nagykorúvá vált, ezért idő előtt kikerült a gyermekvédelmi rendszerből.
Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.