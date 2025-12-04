Meggyanúsították Juhász munkatársát, aki bútorokat vihetett ki a Szőlő utcából azért, hogy eltüntesse a nyomokat

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki azt a javítóintézetben dolgozó nőt, aki a gyanú szerint „bűnpártoló magatartást tanúsított” a volt igazgató érdekében.

Az ügyészség közleménye szerint a Szőlő utcai intézetben ügyintézőként dolgozó nő évek óta bizalmi kapcsolatban állt Juhász Péter Pállal, ezért tisztában volt azzal, hogy őrizetbe vették az igazgatót. Arról is tudott, hogy zajlik a nyomok rögzítése, bizonyítékok felkutatása és lefoglalása.

A gyanú szerint a nő a nyomozás elrendelése után az igazgató irodájából bútorokat vitt el azért, hogy szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el.

Egy újabb szemlén meg akarta akadályozni, hogy a nyomozók bemenjenek az igazgatói iroda mögött lévő fürdőszobás lakószobába. Más bizonyítékokat is megpróbált elvinni, és arra kérte a kollégáit, hogy ne mondják el az ügyészeknek a korábbi bútorok elvitelét.

A helyiségben, és azon a bútoron, amit még el akart vinni, később számos nyomot rögzítettek a helyszínelők.

Aa rendelkezésre álló adatok szerint a nő bizonyítékok eltüntetésével meg akarta hiúsítani a büntetőeljárás sikerét, ami bűnpártolás megalapozott gyanúját veti fel. Az ügyészség azt javasolta, a bíróság rendelje el a nő bűnügyi felügyeletét annak lakásában négy hónapra azzal, hogy nem tarthat kapcsolatot a javítóintézet dolgozóival.

Fotó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Korábban az ügyben a volt igazgatót, Juhász Péter Pált élettársát gyanúsították meg. Ők jelenleg letartóztatásban vannak, egyelőre február 28-ig.

Szerdán kiderült, kiskorú érintettek vallottak Juhász ellen

Szerdán a HVG ügyészséghez közeli forrás alapján írt arról, hogy olyan új tanúk tettek vallomást Juhász Péter Pál ügyében, akik azt állítják, hogy a Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatójával szexuális aktust kellett létesíteniük. Az érintett fiúk 14-15 évesek voltak, mikor „Péter bácsi” orális és szexuális közösülésre vette rá őket.

Nem sokkal később Dobrev Klára DK elnök közzétett egy videót, amin az egyik érintett arról beszél, hogy 14-15 évesen került a Szőlő utcai javítóintézetbe, ahol a vezető elkezdte szexuálisan zaklatni, majd erőszakolni. Korábbi cikkünkben mi is írtunk arról, hogy több forrásunk is azt hallotta, Juhásznak fiú áldozatai is lehettek.

Csütörtökön pedig megírtuk, a mai napig vezető pozícióban dolgozik a Szőlő utcai javítóintézetben az a nevelőnő, aki az egykori intézetis fiú vallomása szerint tudott arról, hogy az intézet igazgatója, Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolja őt. A fiú arról beszélt, hogy miután három éve szólt a nevelőnőnek erről, ő átadta ezt Juhásznak, majd annyi történt, hogy a fiút megverte két másik gyerek, miközben a nevelők ezt végignézték. A nevelőnőt 2022-ben a Szociális Munka Napja alkalmából Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Pro Caritate díjjal tüntette ki. Az ügyben a DK feljelentést tesz. Ezek a vallomások élesen szembemennek azzal, hogy a kormány azt hangoztatta, az ügyben nincsenek kiskorú érintettek.

Egyre több minden miatt gyanúsítják meg Juhászt

Juhászt és élettársát hónapokkal ezelőtt emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután több nőt prostitúcióra kényszerített. A 444 feltárta, hogy egyikükkel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba.

Juhász Péter Pál az M2 Petőfi TV műsorában 2020-ban Fotó: M2 Petőfi TV

Novemberben Juhászt először hűtlen kezeléssel és magánokirathamisítással, egy hétre rá pénzmosással is meggyanúsították. Az akkori közlemény szerint Juhász és társa több mint 100 millió forintot keresett három nő prostitúcióra kényszerítésével. Juhász a pénz egy részét a javítóintézetben tartotta.

Juhász Péter Pál ellen korábban is érkeztek jelzések, rendőri feljelentés is született egyes ügyekben, az igazgató mégis 14 évig érinthetetlen volt.

Orbán Viktor miniszterelnök november 24-én a Parlamentben bejelentette, vizsgálatot kért annak kiderítésére, hogyan fordulhatott elő, hogy a Szőlő utca ügyében az első rendőrségi feljelentés után nem történt semmi, „miért nem volt elég hatékony az a nyomozó, az az osztály, az a részleg", és miért csak nemrég göngyölítették fel a rendőrök az ügyet.

Másnap Pintér Sándor belügyminiszter a bizottsági meghallgatásán azt mondta, erre ő is nagyon kíváncsi, és a lehető legkeményebben kivizsgálják az ügyet.