Általában ketten jöttek a 12 éves Sáráért, egyikük a Szőlő utca igazgatója volt

Juhász Péter Pál a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója letartóztatásban van, mert a gyanú szerint a jelenlegi élettársával gyermekotthonos lányokat szerveztek be prostituáltnak, és „futtatták” őket.

A szereplők nagykorúak, ezért a hivatalos kommunikáció és a politikusok is hangsúlyozzák, hogy az ügyben nincsenek kiskorú érintettek.

Csakhogy Juhászék az egyik nagykorú prostituáltat 12 éves kora, 2012 óta ismerik. Játékterembe, gyorsétterembe vitték, a lány éjszakákra is kimaradt. Aztán ő is hamar otthonba került.

Egy pszichológusi szakvélemény megállapításai miatt az intézményrendszer már abban az évben jelzést küldött a rendőrségnek, hogy valami nincs rendben a lány körül, szexuális bántalmazás áldozata lehet. Indult egy nyomozás is, amit aztán megszüntettek.

A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.

Hajnali 4 óra 40 perckor léptek be a rendőrök a budapesti játékterembe, ahol megtalálták Sárát. Nem keresték, a játékterem sima ellenőrzése során tűnt fel nekik a 12 éves lány és 18 éves barátnője. Sára, akinek a nevét megváltoztattuk, azt mondta a rendőröknek, hogy a barátnője rendszeresen fizet az anyjának, hogy együtt tölthessék az időt.

A barátnő, nevezzük A.-nak, előző nap délután hozta el Sárát otthonról, és reggel 7 órára kellett volna visszavinnie a játékteremtől 20 perces gyalogútra lévő lakásukra. Legalábbis A. szerint ebben állapodtak meg Sára anyjával.

Öt nappal később Sára és A. besétáltak egy budapesti rendőrkapitányságra, és segítséget kértek. Sára azt mondta, nem mer hazamenni, fél az anyjától és a fiútestvéreitől, akik verik, és hogy az anyja megint pénzt kért A.-tól, ha látni akarja.

Sára anyja ellen kiskorú veszélyeztetése miatt rendőrségi eljárás indult, a lányt pedig bevitték egy fővárosi befogadó otthonba, vagyis egy gyermekek ideiglenes elhelyezésére szolgáló szociális intézetbe. 2012 elején jártunk ekkor. A lánynak nem volt újdonság, hogy ilyen intézményben van, kisgyermek korában egyszer már kiemelték a családjából néhány évre.

Szűk egy hónappal a beutalása után ebben az intézetben készült egy rutin pszichológiai szakvélemény Sáráról, amelyet két pszichológus, egy szociális munkás és egy klinikai szakpszichológus közösen jegyzett. Ez a dokumentum és a cikkben megjelenő összes többi, amire hivatkozunk, a 444 birtokában van. A hitelességüket több forrásból is ellenőriztük.

„Anya elad és visszakér”

A szakvéleményben részletesen leírták Sára bekerülésének előzményeit, köztük a már említett játéktermes történetet is. A dokumentum szerint Sára anyja, aki maga is a szakellátásban nevelkedett, azt mondta, hogy A. nagyjából egy évvel ezelőtt ismerte meg a lányát, és azóta rendszeresen látogatja őt. Ilyenkor általában vele érkezik Juhász Péter Pál is, aki az anya szavai szerint a „Szőlő utca igazgatója” és A. „segítője”. A. és Juhász hetente többször jöttek Sáráért, a lányt az anyja hétvégente éjszakára is elengedte, egyszer A. barátnőjéhez is elutaztak közösen egy vidéki városba.

Sára anyja állítása szerint ismeri A. családját, és azt mondta, A. és Juhász moziba vagy gyorséttermekbe vitték Sárát. Ilyenkor mindig a megbeszélt időpontokban hozták haza. Sára anyja elmondása szerint megbízott Juhászban. Arra a kérdésre, hogy érezte-e azt, hogy a lánya veszélyben van, azt válaszolta, ha egy férfi hozzányúlna a lányához, arról ő tudna.

Azt is mondta, hogy „mindent megtesz lánya hazakerülése érdekében”, és tagadta, hogy pénzt kért volna azért, hogy elengedje a lányát A.-val. Sára erről így beszél a szakvélemény szerint: „Anya elad és visszakér”, ami szerinte „tök gáz”, de A. megnyugtatta, hogy ezt nem neki kell kellemetlennek éreznie, hanem az anyjának.

A hatoldalas pszichológiai jelentés szerint a Sára és A. közötti kapcsolat „ilyen típusú erőssége túlmutat az azonos neműek között általában tapasztalható normál mintázatú kötödésen, emellett figyelemre méltó a 18 éves lány és a 12 éves Sára között lévő korkülönbség is”.

A szakvélemény írói kiemelik, hogy elbeszélései során Sára a „pedofília” szót rákérdezés nélkül, spontán említi, miközben annak jelentését pontosan megmagyarázni nem tudja. Ez szerintük felveti a lehetőségét, hogy a gyermeket egy felnőtt felkészítette az esetleges várható kérdésekre. Rögzítik, hogy a bántalmazó emberek Sára véleménye szerint általában „nagyon kedvesek, nem is látszik rajtuk, hogy másokat bántanának”.

„A projektív rajztesztekben férfi nemi szervre emlékeztető forma jelenik meg, mely szexuális tartalmakra utaló jelzés lehet. Egyes figurák megjelenítése során a köldök hangsúlyozottan ábrázolódik, mely a traumára utaló testtáj kiemelését jelentheti” – írják, és a lista hasonló megállapításokkal folytatódik.

Felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja

A szakvélemény szerzői szerint feltűnő, hogy az anya és Sára narratíváiban több ellentmondás tapasztalható: az A.-hoz való távozás körülményei (az anya szerint Juhász Péter Pál is velük szokott menni, Sára szerint gyakran csak ezt hazudják az anyjának, hogy elengedje őt), ezek gyakorisága, a család életkörülményeinek, a családi kapcsolatok bemutatásának minősége, valamint Juhász Péter Pál életükben betöltött szerepe tekintetében is.

Az anyja és családja felé Sára azt közvetíti, hogy haza akar menni, de a vizsgálatok alatt hangsúlyozza, hogy ő gyermekotthonban szeretne a továbbiakban élni. Nyomatékosan kéri a vizsgálatot végzőket, hogy a családja felé ezt ne jelezzék. A jelentés azt is rögzíti, hogy Sára Juhász Péter Pállal való kapcsolatát kezdetben hárította, majd „megemlítette Juhász és A. támogató kapcsolatát, és jelezte, hogy számukra Juhász »nem fontos«”.

A pszichológiai szakvéleményben világosan leírják, hogy a vizsgálatok során felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, amit a további vizsgálatok meg is erősítettek. Azt írják, Sára „verbális szinten nem számol be szexuális bántalmazással kapcsolatos élményekről, de projektív vizsgálatok során többször is megjelennek a témára utaló jegyek”, és erre utal az is, hogy Sára rejtőzködően, néhol manipulatívan viselkedik a vizsgálatok során, továbbá, hogy ellentmondások vannak az ő és az anyja elbeszélésében.

A Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, azaz a Fővárosi TEGYESZ, annak az intézetnek a fenntartója, ahol a pszichológiai vélemény készült, az ügyet elküldte a BRFK Bűnügyi Főosztálya Gyermek és Ifjúságvédelmi Osztálya rendőr őrnagyának, azzal, hogy az előzmények feltárása és az átmeneti nevelésbe vételhez szükséges vizsgálatok során felmerült a gyermek sérelmére elkövetett szexuális abúzus is, ezért kérik „ez ügyben a szükséges intézkedés megtételét”.